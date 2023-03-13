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31 минуту назад
В Белгородской области система ПВО сбила 4 ракеты
Есть один пострадавший.
Над Белгородом и Белгородским районом система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре ракеты. Известно об одном пострадавшем.
"Было сбито 4 ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место. Также есть повреждения от обломков ракет в 2 частных домовладениях", - написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном Телеграм-канале.
Он заявил, что глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами выехал на место.
Позднее Гладков уточнил, что пострадавшую женщину с сотрясением головного мозга бригада скорой помощи доставляет в больницу. "Открытой раны нет. Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", - пояснил глава региона.
"При поступлении в больницу у пострадавшей обнаружили открытую черепно-мозговую травму. На данный момент проведена операция и пациентка находится в реанимационном отделении. Врачи делают всё возможное, чтобы спасти ей жизнь", - позже сообщил информацию о пострадавшей Гладков.
Ранее Белгородскую область обстреляли 10 марта. Тогда было атаковано приграничное село Ясные Зори. Пострадал один человек — у него ранение руки.
"Было сбито 4 ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место. Также есть повреждения от обломков ракет в 2 частных домовладениях", - написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном Телеграм-канале.
Он заявил, что глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами выехал на место.
Позднее Гладков уточнил, что пострадавшую женщину с сотрясением головного мозга бригада скорой помощи доставляет в больницу. "Открытой раны нет. Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", - пояснил глава региона.
"При поступлении в больницу у пострадавшей обнаружили открытую черепно-мозговую травму. На данный момент проведена операция и пациентка находится в реанимационном отделении. Врачи делают всё возможное, чтобы спасти ей жизнь", - позже сообщил информацию о пострадавшей Гладков.
Ранее Белгородскую область обстреляли 10 марта. Тогда было атаковано приграничное село Ясные Зори. Пострадал один человек — у него ранение руки.