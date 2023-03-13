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сегодня, 16:15
В Госдуме предложили поэтапно повысить призывной возраст
Законопроект предусматривает повышение призывного возраста с 18–27 до 21–30 лет.
Депутаты Госдумы внесли поправки о поэтапном повышении призывного возраста срочной военной службы до 21 года.
"В целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет)", — говорится в пояснительной записке.
Помимо этого, документом предлагается повысить и верхний предел призывного возраста с 27 до 30 лет.
Отмечается, что закон предусматривает переходный период до 2026 года. В случае принятия инициативы призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года — от 21 года до 30 лет, - говорится на официальном сайте Госдумы.
"В целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет)", — говорится в пояснительной записке.
Помимо этого, документом предлагается повысить и верхний предел призывного возраста с 27 до 30 лет.
Отмечается, что закон предусматривает переходный период до 2026 года. В случае принятия инициативы призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года — от 21 года до 30 лет, - говорится на официальном сайте Госдумы.