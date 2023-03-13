В России

26 минут назад

Кабмин упростил регулирование обязательных требований для бизнеса

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#бизнес #требования

Теперь бизнес может инициировать упрощение обязательных требований, которые ранее нельзя было корректировать без полного переиздания нормативного акта полностью.

Правительство сняло запрет на изменение обязательных требований, не попавших в "регуляторную гильотину". Отныне российский бизнес может инициировать упрощение обязательных требований, которые ранее нельзя было корректировать без полного переиздания нормативного акта полностью. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на официальном сайте кабмина.

Теперь скорректировать обязательные требования возможно после оценки регулирующего воздействия, проведённой Минэкономразвития. Изменение допустимо, если оно не устанавливает новые запреты и ограничения, улучшает положение бизнеса и снижает его затраты.

"Правительство продолжает снижать административную нагрузку на бизнес. Мы не просто сокращаем количество обязательных требований, но и совместно с предпринимательским сообществом постоянно поддерживаем их в актуальном состоянии. Это особенно важно в текущей экономической ситуации", – заявил заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Уточняется, что работа по оптимизации обязательных требований к бизнесу началась в 2019 году. Тогда по поручению президента РФ была реализована "регуляторная гильотина". Она отсекла 143 тысячи обязательных требований, в том числе устаревших. Запрет на оставшуюся часть ведомственных актов, которая ранее не попала под "гильотину", теперь отменён.

Работа по постоянному пересмотру нормативной базы проводится в рамках рабочих групп, состоящих преимущественно из представителей бизнеса, на базе Аналитического центра при правительстве.

Аппарат правительства совместно с Минэкономразвития проводит анализ состояния базы обязательных требований на основе обратной связи от бизнеса, которую получает через систему досудебного обжалования на портале госуслуг.
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#бизнес #требования

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