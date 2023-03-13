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Сборная РФ в июне выступит на чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии

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#футбол #спорт

Пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев заявил, что сборная России по футболу летом станет участником первого чемпионата Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

Сборная России примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), - рассказал РИА Новости глава пресс-службы Федерации футбола Таджикистана (ФФТ) Фаридун Салиев.

"Мужская национальная сборная России по футболу примет участие в первом чемпионате CAFA. Матчи группового этапа планируют провести в Ташкенте и Бишкеке", - заявил Салиев.

Свое подтверждение для участия в чемпионате CAFA‑2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласили для участия в новом турнире одну из азиатских сборных, - передает Матч ТВ.

Чемпионат пройдет с 9 по 21 июня.

В конце декабря на исполкоме РФС был поднят вопрос о возможном переходе организации в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Позже совместно с УЕФА было принято решение о создании рабочей группы, целью которой является выработка дорожной карты по скорейшему возвращению российских команд на международные турниры.
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#футбол #спорт

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