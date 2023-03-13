сегодня, 14:04
Сборная РФ в июне выступит на чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии
Пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев заявил, что сборная России по футболу летом станет участником первого чемпионата Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).
"Мужская национальная сборная России по футболу примет участие в первом чемпионате CAFA. Матчи группового этапа планируют провести в Ташкенте и Бишкеке", - заявил Салиев.
Свое подтверждение для участия в чемпионате CAFA‑2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласили для участия в новом турнире одну из азиатских сборных, - передает Матч ТВ.
Чемпионат пройдет с 9 по 21 июня.
В конце декабря на исполкоме РФС был поднят вопрос о возможном переходе организации в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Позже совместно с УЕФА было принято решение о создании рабочей группы, целью которой является выработка дорожной карты по скорейшему возвращению российских команд на международные турниры.