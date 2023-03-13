Происшествия

сегодня, 13:15

Липчанка пожаловалась в прокуратуру: она уверяет, что повредила ногу в провале на улице 8 Марта

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#ЖКХ #провал
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Липчанка пожаловалась в прокуратуру: она уверяет, что повредила ногу в провале на улице 8 Марта

Сегодня провал продолжают заливать бетоном.

В прокуратуру Советского района Липецка поступило обращение от липчанки, которая пожаловалась на работу управляющей организации «Маяк».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в своём обращении заявительница жалуется на различные аспекты работы управляющей компании, в том числе на отсутствие ремонта. В числе других аргументов — образование провала у четвёртого подъезда дома 22/2 по улице 8 Марта. Липчанка уверяет, что она провалилась в эту яму и даже повредила ногу.

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Фото -  vk.com/lipa48

Сегодня на месте провала продолжает кипеть работа: яму заливают бетоном.

Напомним, ранее Госжилинспекция уже организовала проверку по этой ситуации.

- Произошло частичное обрушение бетонного основания входной группы 4-го подъезда многоквартирного дома №22/2 по улице 8 Марта Липецка. Многоквартирный дом в управлении ООО «УО «Маяк». В настоящее время управляющей организацией ООО «УО «Маяк» ведутся работы по обеспечению исправного состояния бетонного основания входной группы. В понедельник планируют работы по бетонированию, так как песок должен осесть. Во вторник будет проведена проверка, если ситуация не исправится, будут приняты меры, в том числе административного воздействия, - рассказал GOROD48 и.о. руководителя ГЖИ Юрий Букреев.
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#ЖКХ #провал
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Комментарии (2)

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Мимоходом

11 минут назад
Ну бетоном залить недолго. А причину провала установили? Может там заливкой бетона не обойдешься.
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Если да кабы...

37 минут назад
Если была направлена заявка в УК, и они в течении 3-х рабочих дней не устранили неисправность... Этой УК грозит штраф!!! А тому, кто повредил ногу-взыскать с УК материальную компенсацию!!!! И вообще, поувольнять от туда нужно всех! Деньги платятся, а делать ничего не делается!!!
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