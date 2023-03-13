Происшествия
сегодня, 13:03
Сильный ветер повредил светофор — его уже починили
Сорвало один из фонарей — он болтался на ветру.
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Сильные порывы ветра вчера также повредили светофор на перекрёстке улиц Юных Натуралистов и проспекта Победы.
Сорвало один из фонарей — он болтался на ветру. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, светофор уже починили.
Сорвало один из фонарей — он болтался на ветру. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, светофор уже починили.
серафим
дааа.
Житель