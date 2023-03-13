Сильный ветер повредил светофор — его уже починили

Сорвало один из фонарей — он болтался на ветру.

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Сильные порывы ветра вчера также повредили светофор на перекрёстке улиц Юных Натуралистов и проспекта Победы.



Сорвало один из фонарей — он болтался на ветру. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, светофор уже починили.