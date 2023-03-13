Происшествия

сегодня, 13:03

Сильный ветер повредил светофор — его уже починили

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#ветер
2

Сорвало один из фонарей — он болтался на ветру.

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Сильные порывы ветра вчера также повредили светофор на перекрёстке улиц Юных Натуралистов и проспекта Победы.

Сорвало один из фонарей — он болтался на ветру. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, светофор уже починили.
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#ветер
2

Комментарии (3)

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серафим

46 минут назад
Еще один такой светофор есть на ул. Баумана. Его только я заметил?
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дааа.

55 минут назад
а еще сегодня снег выпал.... и растаял. а еще на автовазе снова начнут ставить ABS
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Житель

сегодня, 13:22
Вот это новость !
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