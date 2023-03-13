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378 водителей оштрафованы за нарушение правил тонировки во время рейдов ГИБДД

4 386
#тонировка
378 водителей оштрафованы за нарушение правил тонировки во время рейдов ГИБДД

В Липецкой области инспекторы ДПС в течение трех дней с 10 по 12 марта проверяли соблюдение водителями требований технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Выявлено 378 нарушений правил тонирования стекол автомобилей. Помимо штрафа в 500 рублей автоинспекторы выдали водителям требование об устранении нарушений. Три водителя уже получали такое требование ранее, но не исполнили его, в связи с чем в отношении них возбудили дела об административном правонарушении, которые находятся на рассмотрении в суде, подвело УГИБДД итоги рейда.

Госавтоинспекция напоминает, что светопропускание ветрового стекла и стекол передних дверей должно составлять не менее 70 процентов.

За эксплуатацию транспорта со стеклами, тонированными с нарушениями, предусмотрен штраф в размере пятисот рублей. Кроме того, автоинспектор выдает нарушителю требование о прекращении эксплуатации транспорта с нарушением Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

За невыполнение требования сотрудников Госавтоинспекции в КоАП РФ предусмотрена административная ответственность вплоть до ареста до пятнадцати суток.
4 386
#тонировка

Комментарии (4)

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097

22 минуты назад
Заняться больше нечем?????
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Это

31 минуту назад
Правильные действия ГИБДД. Тонированными ездят только всякие "беспокойные" граждане. Нормальным людям тонировка передних стёкол не нужна.
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Эхо

39 минут назад
Лучше бы проверяли на соответствие ламп ближнего света и Птф, ночью стало ездить не возмодно, у кого ксенон без линз, у других лэд лампы...
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Эх

39 минут назад
Ловите лучше алканов ,чем ерундой заниматься
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