378 водителей оштрафованы за нарушение правил тонировки во время рейдов ГИБДД

В Липецкой области инспекторы ДПС в течение трех дней с 10 по 12 марта проверяли соблюдение водителями требований технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.



Выявлено 378 нарушений правил тонирования стекол автомобилей. Помимо штрафа в 500 рублей автоинспекторы выдали водителям требование об устранении нарушений. Три водителя уже получали такое требование ранее, но не исполнили его, в связи с чем в отношении них возбудили дела об административном правонарушении, которые находятся на рассмотрении в суде, подвело УГИБДД итоги рейда.



Госавтоинспекция напоминает, что светопропускание ветрового стекла и стекол передних дверей должно составлять не менее 70 процентов.



За эксплуатацию транспорта со стеклами, тонированными с нарушениями, предусмотрен штраф в размере пятисот рублей. Кроме того, автоинспектор выдает нарушителю требование о прекращении эксплуатации транспорта с нарушением Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».



За невыполнение требования сотрудников Госавтоинспекции в КоАП РФ предусмотрена административная ответственность вплоть до ареста до пятнадцати суток.

