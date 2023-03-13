сегодня, 11:59
378 водителей оштрафованы за нарушение правил тонировки во время рейдов ГИБДД
В Липецкой области инспекторы ДПС в течение трех дней с 10 по 12 марта проверяли соблюдение водителями требований технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.
Госавтоинспекция напоминает, что светопропускание ветрового стекла и стекол передних дверей должно составлять не менее 70 процентов.
За эксплуатацию транспорта со стеклами, тонированными с нарушениями, предусмотрен штраф в размере пятисот рублей. Кроме того, автоинспектор выдает нарушителю требование о прекращении эксплуатации транспорта с нарушением Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
За невыполнение требования сотрудников Госавтоинспекции в КоАП РФ предусмотрена административная ответственность вплоть до ареста до пятнадцати суток.
097
Это
Эхо
Эх