Коронавирус

сегодня, 11:43

Коронавирусная статистика: за сутки в Липецкой области выздоровели 62 человека

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#коронавирус
Коронавирусная статистика: за сутки в Липецкой области выздоровели 62 человека

С начала эпидемии вылечились 175 300 человек.

За последние сутки в Липецкой области выявили 78 новых случаев COVID-19, никто не умер, троих человек госпитализировали, выздоровели 62 человека. Для сравнения: 13 марта 2022 года были выявлены 573 случая инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 180 410 случаев COVID-19, выздоровели 175 300 человек, умерли 3 959 человек.

В Воронежской области за сутки выявили 469 случаев, в Рязанской области — 96, в Орловской области — 80, в Курской области — 51, Тульской области — 41, в Тамбовской области — 30. За последние сутки в Воронежской области от вируса умерли два человека.

В России за сутки выявили 10 268 случаев COVID-19, госпитализировали 619 человек, выздоровели 9 476 человек, умерли 34 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 22 433 361 случай COVID-19, выздоровели 21 779 606 человек, умерли 396 620 человек.
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#коронавирус

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