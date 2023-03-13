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Подозреваемую в смертельном нападении на мужа липчанку арестовали на два месяца

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#конфликт #поножовщина
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Подозреваемую в смертельном нападении на мужа липчанку арестовали на два месяца

10 марта женщина в ходе ссоры с супругом ударила его острым предметом в ногу.

Советский районный суд Липецка на два месяца арестовал 41-летнюю липчанку по подозрению в причинении смертельного ранения супругу.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, действия подозреваемой квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». 

По версии следствия, 10 марта женщина в ходе ссоры с супругом ударила его острым предметом в ногу. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте. Женщина написала явку с повинной.

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#конфликт #поножовщина
4

Комментарии (1)

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гость

1 минуту назад
Опять "баталии маргиналов"? Нормальная не ударит.
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