Подозреваемую в смертельном нападении на мужа липчанку арестовали на два месяца

10 марта женщина в ходе ссоры с супругом ударила его острым предметом в ногу.

Советский районный суд Липецка на два месяца арестовал 41-летнюю липчанку по подозрению в причинении смертельного ранения супругу.



По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, действия подозреваемой квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».



По версии следствия, 10 марта женщина в ходе ссоры с супругом ударила его острым предметом в ногу. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте. Женщина написала явку с повинной.



