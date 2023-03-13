Происшествия
сегодня, 11:41
Подозреваемую в смертельном нападении на мужа липчанку арестовали на два месяца
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10 марта женщина в ходе ссоры с супругом ударила его острым предметом в ногу.
Советский районный суд Липецка на два месяца арестовал 41-летнюю липчанку по подозрению в причинении смертельного ранения супругу.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, действия подозреваемой квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
По версии следствия, 10 марта женщина в ходе ссоры с супругом ударила его острым предметом в ногу. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте. Женщина написала явку с повинной.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, действия подозреваемой квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
По версии следствия, 10 марта женщина в ходе ссоры с супругом ударила его острым предметом в ногу. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте. Женщина написала явку с повинной.
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