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сегодня, 13:03

Деревня в Брянской области попала под минометный обстрел

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#обстрел #Брянск

По предварительным данным, пострадавших нет.

Деревня Раковка Климовского района Брянской области подверглась минометному обстрелу со стороны ВСУ, - сообщил в своем официальном Телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших нет. Уточняется, что в результате атаки поврежден жилой дом, хозяйственная постройка, нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные службы.

Ранее, 10 марта, ВСУ произвели артиллерийский обстрел поселка Белевица Погарского района Брянской области. Пострадавших и разрушений объектов гражданской инфраструктуры не было зафиксировано.
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#обстрел #Брянск

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