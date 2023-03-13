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сегодня, 13:03
Деревня в Брянской области попала под минометный обстрел
По предварительным данным, пострадавших нет.
Деревня Раковка Климовского района Брянской области подверглась минометному обстрелу со стороны ВСУ, - сообщил в своем официальном Телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, пострадавших нет. Уточняется, что в результате атаки поврежден жилой дом, хозяйственная постройка, нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные службы.
Ранее, 10 марта, ВСУ произвели артиллерийский обстрел поселка Белевица Погарского района Брянской области. Пострадавших и разрушений объектов гражданской инфраструктуры не было зафиксировано.
По его словам, пострадавших нет. Уточняется, что в результате атаки поврежден жилой дом, хозяйственная постройка, нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные службы.
Ранее, 10 марта, ВСУ произвели артиллерийский обстрел поселка Белевица Погарского района Брянской области. Пострадавших и разрушений объектов гражданской инфраструктуры не было зафиксировано.