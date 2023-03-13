В Белоруссии в ДТП с микроавтобусом пострадали 6 россиян

В результате аварии на трассе Москва — Минск пострадали шесть россиян. Среди них есть подросток. Всего в автобусе находились семь человек.





"По предварительной информации Центра медицинского реагирования, на 526-м километре дороги М1 Москва - Минск перевернулся микроавтобус с гражданами Российской Федерации. Из семи пассажиров пострадали шесть человек, в том числе подросток 2005 года рождения", - отмечается в сообщении.



Уточняется, что все пострадавшие были доставлены в хирургическое отделение Толочинской больницы (Витебская область). У пострадавших диагностированы различные травмы, ушибы, резаные раны. После проведения диагностики подростка перевели в травматологическое отделение Оршанской больницы, - передает



Как уточнили в пресс-службе ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария с микроавтобусом Hyundai произошла накануне около 21:00 (совпадает с мск) в Толочинском районе на 526 км трассы М1 Москва - Минск. "57- летний водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, автомобиль занесло и транспортное средство опрокинулось", - отметили в ГАИ. По факту ДТП проводится проверка. Причины аварии выясняются.

Белорусские врачи оказывают помощь пострадавшим в аварии на трассе Москва - Минск шести госпитализированным россиянам, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения."По предварительной информации Центра медицинского реагирования, на 526-м километре дороги М1 Москва - Минск перевернулся микроавтобус с гражданами Российской Федерации. Из семи пассажиров пострадали шесть человек, в том числе подросток 2005 года рождения", - отмечается в сообщении.Уточняется, что все пострадавшие были доставлены в хирургическое отделение Толочинской больницы (Витебская область). У пострадавших диагностированы различные травмы, ушибы, резаные раны. После проведения диагностики подростка перевели в травматологическое отделение Оршанской больницы, - передает ТАСС Как уточнили в пресс-службе ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария с микроавтобусом Hyundai произошла накануне около 21:00 (совпадает с мск) в Толочинском районе на 526 км трассы М1 Москва - Минск. "57- летний водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, автомобиль занесло и транспортное средство опрокинулось", - отметили в ГАИ. По факту ДТП проводится проверка. Причины аварии выясняются.