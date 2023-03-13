В 2022 году 92 должника оформили рассрочку оплаты за капремонт

ФКР Липецкой области ведёт активную разъяснительную работу с липчанами, у которых есть задолженность по оплате взносов. Ее взыскание ведется поэтапно, при этом Фонд старается информировать каждого должника о необходимости погашения долга в досудебном порядке и о возможных последствиях, в том числе о размере судебных издержек. Важно отметить, что суд — это крайняя мера, которая применяется только после неоднократных предупреждений.

Если финансовая ситуация у собственника помещения тяжелая, то он может оформить рассрочку по оплате задолженности и текущих начислений. Она может быть предоставлена на период до 1 года без начисления пеней. В 2022 году этим механизмом воспользовались 92 человека.

Для получения рассрочки необходимо направить заявку в Фонд капитального ремонта по электронной почте info@kapremont48.ru или оставить заявку на сайте www.kapremont48.ru в разделе «Рассрочка платежа» на главной странице. С гражданином свяжется специалист Фонда, чтобы обговорить условия и направить договор на электронную почту.

За последние 3 года заключено 220 соглашений на общую сумму более 2,5 млн руб. Полностью задолженность погасил 81 собственник на общую сумму более одного млн. рублей.