В Липецкой области горели гаражи, бани, дома и торговый павильон

За выходные зарегистрировано около десяти пожаров.

Вечером 11 февраля на проспекте 60 лет СССР в Липецке из-за возгорания были повреждены три квадратных метра потолочного перекрытия торгового павильона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Ночью 12 февраля в ГК «Солнечный» на одноименной улице в Ельце выгорел гараж. Днем в СНТ Спутник в Липецке горел домик — уничтожена обрешетка потолочного перекрытия, утеплитель, электропроводка на площади шесть квадратных метров.Вечером 12 февраля в квартире пятиэтажки на улице Агрономической в Липецке произошло небольшое возгорание , которое очевидец потушил до прибытия пожарных. Огонь успел повредить на площади в два квадратных метра отделку и вещи. В селе Сошки Грязинского района ближе к ночи выгорел деревянный дом.Ночью 13 февраля в Селе Донское Задонского района сгорели две деревянные бани, а на улице Ковалева в Липецке из-за пожара повреждены вещи и отделка гаража на площади 15 квадратных метров.