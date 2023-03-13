В мире

28 минут назад

Лучшим фильмом года на «Оскаре» стала картина «Все везде и сразу»

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#Оскар #лучший фильм

95-я церемония вручения наград Киноакадемии США состоялась в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Кинокартина "Все везде и сразу" режиссерского дуэта Дэниел Шайнерт - Дэн Кван завоевала "Оскар" в категории "Лучший фильм года", 95-я церемония вручения наград Киноакадемии США прошла накануне в Лос-Анджелесе, - передает РИА Новости.

За главную награду, звание лучшего фильма года боролись десять картин. Конкуренцию победителю составляли "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Фабельманы" Стивена Спилберга, "Банши Инишерина" Мартина Макдоны, "Элвис" База Лурмана, "На Западном фронте без перемен" Эдварда Бергера, "Тар" Тодда Филда, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда, "Говорят женщины" Сары Полли и "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински.

Помимо наград за лучший фильм и лучшую режиссуру, лента также завоевала премию за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж.

Отмечается, что кинокартина "Все везде и сразу" была представлена в 11 категориях и, помимо главной награды Киноакадемии, завоевала статуэтку "Золотого рыцаря", в том числе за режиссуру, сценарий, монтаж, главную женскую роль и роли второго плана.

Лучшими актерами по версии "Оскара" стали Брендан Фрейзер за фильм "Кит" Даррена Аронофски и Мишель Йео за фильм "Все везде и сразу"
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#Оскар #лучший фильм

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