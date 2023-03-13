Происшествия
50 минут назад
В районе базы отдыха «Парус» за час произошли две серьезные аварии
Пострадали два человека.
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Две аварии с перерывом в час произошли сегодня утром на трассе Орел-Тамбов возле поворота к базе «Парус».
В 08:05 на 37-м километре дороги Орёл-Тамбов перевернулся автомобиль «Хёндай-Солярис». Водитель был госпитализирован.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в 09:00 водитель автомобиля «Нива» притормозил в месте первого ДТП, и в его машину сзади въехала иномарка. Водитель «Нивы» получил травмы.
В 08:05 на 37-м километре дороги Орёл-Тамбов перевернулся автомобиль «Хёндай-Солярис». Водитель был госпитализирован.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в 09:00 водитель автомобиля «Нива» притормозил в месте первого ДТП, и в его машину сзади въехала иномарка. Водитель «Нивы» получил травмы.
Думаю
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