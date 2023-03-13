Происшествия

50 минут назад

В районе базы отдыха «Парус» за час произошли две серьезные аварии

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#ДТП #авария
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Пострадали два человека.

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Две аварии с перерывом в час произошли сегодня утром на трассе Орел-Тамбов возле поворота к базе «Парус». 

В 08:05 на 37-м километре дороги Орёл-Тамбов перевернулся автомобиль «Хёндай-Солярис». Водитель был госпитализирован.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области,  в 09:00 водитель автомобиля «Нива» притормозил в месте первого ДТП, и в его машину сзади въехала иномарка. Водитель «Нивы» получил травмы.
2 1235
#ДТП #авария
3

Комментарии (2)

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Думаю

22 минуты назад
В этом месте надо расширить дорогу.Сделать сьезд на ,,Парус" ,и место для поворота на сады и Ссёлки.
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...

44 минуты назад
Одни блондины за рулем
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