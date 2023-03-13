сегодня, 09:59
Минпромторг включил в список товаров для параллельного импорта продукцию IKEA и игрушки Hasbro
Минпромторг расширил список товаров для поставок по параллельному импорту продукцией IKEA, игрушками Hasbro и Mattel, Logitech, Nintendo.
IKEA, а также американские производители игрушек Hasbro и Mattel включены в перечень товаров параллельного импорта, - говорится в соответствующем приказе Минпромторга.
Помимо этих брендов в него попали производители одежды, косметики и парфюмерии и другой продукции. В частности, в новой редакции списка появились Lancome, Giorgio Armani и Yves Saint Laurent.
В Минпромторге сообщили, что изменения носят точечный характер и связаны как с дополнением перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, ушедшими брендами, так и с исключением ряда марок, возобновивших поставки в Россию.
Список дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren). Также в перечень включили бренды игрушек и детских товаров, например, Hasbro, Logitech, Nintendo, - заявили в министерстве.
Подчеркивается, что стимулирование импорта направлено на те ниши, в которых российским производителям требуется больше времени для обеспечения потребностей промышленных предприятий и конечных потребителей, - добавили в ведомстве.
Другие новые марки одежды и парфюмерии из списка появятся в РФ ориентировочно в середине лета — закупки по ним уже готовятся, - заявили источники в отрасли.
По словам экспертов, техника, игрушки, а также товары IKEA можно будет найти в продаже в конце мая — начале июня.
Игрушки Hasbro и Mattel популярны на рынке — они входили в топ-3 по продажам. В то же время уход этих брендов с наших площадок дал шанс отечественным и другим производителям занять свою нишу, - полагают специалисты.
Новые марки, вошедшие в перечень параллельного импорта, будут востребованы, поскольку у покупателей уже сформирована высокая степень лояльности к ним, на них есть спрос, - добавляют эксперты.
Когда продукция популярных в России брендов появится в продаже, зависит от поставщиков: насколько быстро они смогут восстановить логистику, решить вопросы с таможенным оформлением, заключить договоры с торговыми сетями, - пояснили источники в отрасли.
Минпромторг не только расширяет перечень товаров для параллельного импорта, но и готовится обновить свой подход к формированию списка, - заявили в ведомстве. Там подтвердили, что ведут работу по точечной донастройке механизма в части перехода от включения в перечень брендов к включению правообладателей. Отмечается, что это позволит упростить администрирование процедуры.