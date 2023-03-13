Происшествия

14 минут назад

Любителю пьяной езды грозит до двух лет лишения свободы

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#ПДД #нарушение #полиция
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Любителю пьяной езды грозит до двух лет лишения свободы

Водитель вновь отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Ещё 21 февраля около 4 утра у дома по проспекту Победы в Липецке сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Форд Фокус» под управлением 40-летнего водителя.

«Внешний вид и поведение мужчины свидетельствовали об алкогольном опьянении. Оказалось, что в августе прошлого года водитель уже привлекался к административной ответственности по статье 12.26 КоАП РФ за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. На этот раз водитель вновь отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за превышение установленной скорости движения», - сообщили в пресс-службе полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Теперь водителю грозит до двух лет лишения свободы.

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#ПДД #нарушение #полиция
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