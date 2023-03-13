Общество
23 минуты назад
Прокуратура взяла под контроль ситуацию с паводком
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Пока никаких нарушений не выявлено.
Прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов дал указание прокурорам районов взять под контроль действия органов местного самоуправления и спасательных служб.
«Ситуация с прохождением паводкового периода, осложненного осадками, находится на контроле органов прокуратуры области. Организовано взаимодействие с ГУМЧС РФ по Липецкой области, региональными органами власти. Прокурорами на местах будет дана оценка работе органов местного самоуправления, профильных служб», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, проблемы с подтоплением начались в районах области 10 марта, когда затопило сразу несколько мостов. В выходные ситуацуия ухудшилась, в регионе почти не осталось ни одного района, который бы не затронул паводок.
«Ситуация с прохождением паводкового периода, осложненного осадками, находится на контроле органов прокуратуры области. Организовано взаимодействие с ГУМЧС РФ по Липецкой области, региональными органами власти. Прокурорами на местах будет дана оценка работе органов местного самоуправления, профильных служб», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, проблемы с подтоплением начались в районах области 10 марта, когда затопило сразу несколько мостов. В выходные ситуацуия ухудшилась, в регионе почти не осталось ни одного района, который бы не затронул паводок.
2 297
Дед Щукарь
да