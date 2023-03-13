Общество

23 минуты назад

Прокуратура взяла под контроль ситуацию с паводком

2 297
#паводок #прокуратура
Прокуратура взяла под контроль ситуацию с паводком

Пока никаких нарушений не выявлено.

Прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов дал указание прокурорам районов взять под контроль действия органов местного самоуправления и спасательных служб.

«Ситуация с прохождением паводкового периода, осложненного осадками, находится на контроле органов прокуратуры области. Организовано взаимодействие с ГУМЧС РФ по Липецкой области, региональными органами власти. Прокурорами на местах будет дана оценка работе органов местного самоуправления, профильных служб», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, проблемы с подтоплением начались в районах области 10 марта, когда затопило сразу несколько мостов. В выходные ситуацуия ухудшилась, в регионе почти  не осталось ни одного района, который бы не затронул паводок.
2 297
#паводок #прокуратура

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Дед Щукарь

5 минут назад
Ну таперича паводок, туды яго , в качель, хвост подожметь и тикать будя прям без оглядки.
ответить

да

11 минут назад
Надо наложить штраф на паводок прокуратуре. Вызвать преставителя паводка и оштрафовать на 500 руб и вынести порицание природе и предупреждение
ответить

Еще в рубрике

Подтопленными остаются один мост и 22 участка дорог
#паводок
Подтопленными остаются один мост и 22 участка дорог

14 минут назад

Общество
4-летний мальчик попал в больницу после аварии на трассе «Дон»
#авария #ДТП
4-летний мальчик попал в больницу после аварии на трассе «Дон»

сегодня, 08:48

Общество
Сегодня в Липецке: Курсы по бисеру, запрет выхода на лёд и что вы думаете о новых правилах отпусков?
#Сегодня в Липецке
8
Сегодня в Липецке: Курсы по бисеру, запрет выхода на лёд и что вы думаете о новых правилах отпусков?

сегодня, 07:00

Общество
Мокрые выходные
#подтопление #паводок #дождь
3
Мокрые выходные

вчера, 21:38

Общество
В понедельник в Липецкой области до +5
1
В понедельник в Липецкой области до +5

вчера, 17:05

Общество
Река Гущина Ряса в Липецкой области поднялась почти на 2 метра
#подтопление #паводок #дождь
6
Река Гущина Ряса в Липецкой области поднялась почти на 2 метра

вчера, 16:19

Общество