В России

40 минут назад

Подросток врезался в столб на машине каршеринга

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Подросток взял под чужим аккаунтом автомобиль каршеринга и, не справившись с управлением, врезался в фонарный столб в Новой Москве. Как сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России, пострадали двое юношей.

Правоохранители установили, что юный водитель взял в аренду иномарку, воспользовавшись чужим аккаунтом. Он на большой скорости врезался в столб.

Передняя часть машины превратилась в груду железа. Травмы получили водитель и несовершеннолетний пассажир. По данному факту проводится проверка, ее ход на контроле у прокуратуры.
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