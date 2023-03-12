В России
40 минут назад
Подросток врезался в столб на машине каршеринга
Подросток взял под чужим аккаунтом автомобиль каршеринга и, не справившись с управлением, врезался в фонарный столб в Новой Москве. Как сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России, пострадали двое юношей.
Правоохранители установили, что юный водитель взял в аренду иномарку, воспользовавшись чужим аккаунтом. Он на большой скорости врезался в столб.
Передняя часть машины превратилась в груду железа. Травмы получили водитель и несовершеннолетний пассажир. По данному факту проводится проверка, ее ход на контроле у прокуратуры.
Правоохранители установили, что юный водитель взял в аренду иномарку, воспользовавшись чужим аккаунтом. Он на большой скорости врезался в столб.
Передняя часть машины превратилась в груду железа. Травмы получили водитель и несовершеннолетний пассажир. По данному факту проводится проверка, ее ход на контроле у прокуратуры.