Происшествия
12 минут назад
Вышедший из берегов святой источник «12 апостолов» затопил «Ладу Гранта»
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Из разных уголков Липецкой области, оказавшейся охваченной паводком, продолжают приходить тревожные новости
На этот раз сообщество «Задонск - мой город» опубликовало фото затонувшей на переправе мелководной в обычное время речушки Репец, к которой примыкает водоем – родник «12 апостолов» у одноименного села, автомобиля «Лада Гранта».
Администрация паблика сообщила GOROD48, что водитель спасся.
Администрация паблика сообщила GOROD48, что водитель спасся.
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