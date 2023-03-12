Происшествия

12 минут назад

Вышедший из берегов святой источник «12 апостолов» затопил «Ладу Гранта»

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#подтопление #паводок #дождь
Вышедший из берегов святой источник «12 апостолов» затопил «Ладу Гранта»

Из разных уголков Липецкой области, оказавшейся охваченной паводком, продолжают приходить тревожные новости

На этот раз сообщество «Задонск - мой город» опубликовало фото затонувшей на переправе мелководной в обычное время речушки Репец, к которой примыкает водоем – родник «12 апостолов» у одноименного села, автомобиля «Лада Гранта».

Администрация паблика сообщила GOROD48, что водитель спасся.
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#подтопление #паводок #дождь

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