Энергетики «Липецкэнерго» восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение части потребителей Липецкой области

Энергетики филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго» ликвидируют последствия непогоды, ставшей причиной локальных нарушений электроснабжения в Липецке, Ельце, Липецком, Задонском и Грязинском районах.

В восстановлении электроснабжения задействовано 20 бригад энергетиков в составе 60 человек и 21 единицы техники.







Ход восстановительных работ контролирует оперативный Штаб «Липецкэнерго». Энергетики находятся на постоянной связи с органами местного самоуправления, подразделениями ГУ МЧС по Липецкой области, коммунальными службами. Развернут временный информационный центр для информирования потребителей об устранении нарушений электроснабжения. Проводится постоянный мониторинг метеоусловий. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Восстановительные работы будут продолжаться до полного возобновления подачи электричества каждому абоненту.

Дополнительно информируем о временном отключении электроэнергии в 12 многоквартирных жилых домах г. Лебедяни, попавших в зону подтопления в связи с весенним половодьем. Данная мера является необходимым условием обеспечения безопасности населения. Электроснабжение домов будет восстановлено после проведения коммунальными службами необходимых технических мероприятий по обеспечению безопасной работы электрооборудования в многоквартирных домах.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по Единому телефону контакт-центра «Россети» 8 800 220 0 220

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