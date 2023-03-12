Паводок перекрыл дорогу Данков-Липецк и подтопил семь мостов

Кроме того, размыты две плотины.

Паводок перекрыл часть региональной дороги Данков-Липецк. Как сообщает правительство области, будет перекрыто движение транспорта в селе Новоникольское, в районе Репецкого ручья.



- В связи с этим движение будет направлено по маршруту из Данкова через населённые пункты Знаменское-Лев Толстой-Липецк; из Липецка обратно через Лев Толстой-Знаменское-Данков. Кроме того, приостанавливается движение по маршруту Спешнево-Ивановское-Ярославы в связи с подтоплением моста в селе Ярославы, - рассказали в правительстве.



В Елецком районе из-за размытия плотины в селе Аргамач-Пальна перекрыта дорога Михайловка-примыкание к Елец-Талица-Красное, размытие плои тины привело к перекрытию дороги Воронец-Быковка.



Также в области сегодня подтоплены семь мостов:



Измалковский район: мост на автомобильной дороге Пятницкое - примыкание к Р-119 Орёл-Тамбов;



Мост на автомобильной дороге Полевые Локотцы - примыкание к автомобильной дороге Измалково - Лебяжье;



Мост на автомобильной дороге Луговая - Оберец - примыкание к автомобильной дороге Измалково - Преображение;



Становлянский район: низководный мост на автодороге Морская- примыкание к Пальна-Михайловке;



Долгоруковский район: низководный мост через реку Олым на автодороге Войсковая Казинка - Русская Казинка;



Задонский район: понтонный мост на автодороге Стебаево - Задонск - Долгоруково в районе с. Замятино;



Мост через реку Снова на автодороге Ксизово - Соловьевка.





