Происшествия

18 минут назад

Паводок перекрыл дорогу Данков-Липецк и подтопил семь мостов

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#паводок
Паводок перекрыл дорогу Данков-Липецк и подтопил семь мостов

Кроме того, размыты две плотины.

Паводок перекрыл часть региональной дороги Данков-Липецк. Как сообщает правительство области, будет перекрыто движение транспорта в селе Новоникольское, в районе Репецкого ручья. 

- В связи с этим движение будет направлено по маршруту из Данкова через населённые пункты Знаменское-Лев Толстой-Липецк; из Липецка обратно через Лев Толстой-Знаменское-Данков. Кроме того, приостанавливается движение по маршруту Спешнево-Ивановское-Ярославы в связи с подтоплением моста в селе Ярославы, - рассказали в правительстве.

В Елецком районе из-за размытия плотины в селе Аргамач-Пальна перекрыта дорога Михайловка-примыкание к Елец-Талица-Красное, размытие плои тины привело к перекрытию дороги Воронец-Быковка.

Также в области сегодня подтоплены семь мостов:

Измалковский район: мост на автомобильной дороге Пятницкое - примыкание к Р-119 Орёл-Тамбов; 

Мост на автомобильной дороге Полевые Локотцы - примыкание к автомобильной дороге Измалково - Лебяжье;   

Мост на автомобильной дороге Луговая - Оберец -  примыкание к автомобильной дороге Измалково - Преображение; 

Становлянский район: низководный мост на автодороге Морская- примыкание к  Пальна-Михайловке; 

Долгоруковский район: низководный мост через реку Олым на автодороге Войсковая Казинка - Русская Казинка; 

Задонский район: понтонный мост на автодороге Стебаево - Задонск -  Долгоруково в районе с. Замятино; 

Мост через реку Снова на автодороге Ксизово -  Соловьевка.


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#паводок

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