44 минуты назад
Река Гущина Ряса в Липецкой области поднялась почти на 2 метра
По данным МЧС, в Липецкой области подтоплены 6 участков дорог, по прогнозу, может залить водой еще 4. Подтоплений мостов пока не фиксируется.
По данным главного управления МЧС РФ по Липецкой области на 14:00, в регионе подтоплены шесть участков дорог. Прогнозируется подтопление еще четырех дорог.
В соцсетях сообщается о перекрытии из-за подтопления участка дороги Лебедянь-Красное.
Также в редакцию GOROD48 обратился житель дома №73 по улице Энгельса Лебедяни, который рассказал, что у его дома затоплено все вокруг, вода проникла в помещения. Хозяин сообщал в экстренные службы, но на ликвидацию подтопления пока никто не прибыл.
По данным паблика «Задонск -мой город» вышла из берегов небольшая городская речушка Тешевка.
Как сообщает телеграм-канал «Посидим, погэкаем» наполнилась водой и забурлил Студеный ручей на улице 9 января. Именно этот ручей несколько лет назад затопил улицы Ниженки.
липчанин