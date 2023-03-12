Общество

44 минуты назад

Река Гущина Ряса в Липецкой области поднялась почти на 2 метра

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#подтопление #паводок #дождь

По данным МЧС, в Липецкой области подтоплены 6 участков дорог, по прогнозу, может залить водой еще 4. Подтоплений мостов пока не фиксируется.

Жители села Кривополянье Чаплыгинского района сообщили в редакцию GOROD48, что уровень воды в реке Гущиной Рясе за ночь поднялся на 1,5-2 метра.

По данным главного управления МЧС РФ по Липецкой области на 14:00, в регионе подтоплены шесть участков дорог. Прогнозируется подтопление еще четырех дорог.

В соцсетях сообщается о перекрытии из-за подтопления участка дороги Лебедянь-Красное.

Также в редакцию GOROD48 обратился житель дома №73 по улице Энгельса Лебедяни, который рассказал, что у его дома затоплено все вокруг, вода проникла в помещения. Хозяин сообщал в экстренные службы, но на ликвидацию подтопления пока никто не прибыл.

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По данным паблика «Задонск -мой город» вышла из берегов небольшая городская речушка Тешевка.

Как сообщает телеграм-канал «Посидим, погэкаем» наполнилась водой и забурлил Студеный ручей на улице 9 января. Именно этот ручей несколько лет назад затопил улицы Ниженки.

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#подтопление #паводок #дождь

Комментарии (1)

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липчанин

34 минуты назад
село Черепянь Лебедянский район оторвано от цивилизации(мост через р.Дон затоплен)!
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