Происшествия
сегодня, 14:03
В Ельце потоком воды унесло автомобиль
2 1205
Речка Ельчик в Ельце, до этого практически исчезнувшая, наполнилась сегодня водой, и унесла переезжавший ее автомобиль
Загрузка плеера
В Ельце водитель автомобиля по привычке сегодня решили переехать Ельчик, который давно уже речкой быть перестал, превратившись в ручеек. Но не тут то было. Потоки воды от дождя и таяния снегов заполнили сегодня даже Ельчик, и понесли машину.
Спасибо рядом оказались спасатели и местные жители. Водителя и машину спасли.
В правительстве регионе призывают водителей не недооценивать опасность и не пытаться переезжать даже кажущиеся не сильными и не глубокими потоки.
Видео пресс-службы правительства Липецкой области.
Спасибо рядом оказались спасатели и местные жители. Водителя и машину спасли.
В правительстве регионе призывают водителей не недооценивать опасность и не пытаться переезжать даже кажущиеся не сильными и не глубокими потоки.
Видео пресс-службы правительства Липецкой области.
2 1205
Автохлам
не-а чё