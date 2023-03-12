В Ельце потоком воды унесло автомобиль

Речка Ельчик в Ельце, до этого практически исчезнувшая, наполнилась сегодня водой, и унесла переезжавший ее автомобиль

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В Ельце водитель автомобиля по привычке сегодня решили переехать Ельчик, который давно уже речкой быть перестал, превратившись в ручеек. Но не тут то было. Потоки воды от дождя и таяния снегов заполнили сегодня даже Ельчик, и понесли машину.



Спасибо рядом оказались спасатели и местные жители. Водителя и машину спасли.



В правительстве регионе призывают водителей не недооценивать опасность и не пытаться переезжать даже кажущиеся не сильными и не глубокими потоки.



Видео пресс-службы правительства Липецкой области.



