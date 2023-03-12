Происшествия

сегодня, 14:03

В Ельце потоком воды унесло автомобиль

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#подтопление #паводок #дождь
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Речка Ельчик в Ельце, до этого практически исчезнувшая, наполнилась сегодня водой, и унесла переезжавший ее автомобиль

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В Ельце водитель автомобиля по привычке сегодня решили переехать Ельчик, который давно уже речкой быть перестал, превратившись в ручеек. Но не тут то было. Потоки воды от дождя и таяния снегов заполнили сегодня даже Ельчик, и понесли машину.

Спасибо рядом оказались спасатели и местные жители. Водителя и машину спасли.

В правительстве регионе призывают водителей не недооценивать опасность и не пытаться переезжать даже кажущиеся не сильными и не глубокими потоки.

Видео пресс-службы правительства Липецкой области.

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#подтопление #паводок #дождь
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Комментарии (2)

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Автохлам

47 минут назад
что значит "по привычке"? водятель не видел, куда едет и что там уже не ручеёк? срочно отобрать права и отправить на проверку здоровья и пересдачу ПДД!
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не-а чё

сегодня, 14:17
Зато все креативно и амбициозно!Могли бы провести воскресное пати,по расчистки русла ручейка.
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