Ситуация с подтоплением в Ситовке усложняется

Потоки с улиц направляются в овраг, который уже практически переполнен. Паводковая ситуация в Липецкой области обостряется. Информация о все новых и новых местах подтоплений приходит постоянно.







Спасательная операция, откачка воды с помпами и преграждение потоков воды мешками с песком, о котором



Также сегодня продолжается борьба с подтоплением улиц в Лебедяни, Лебедянском, Долгоруковском, Воловском, Елецком районах.



О начавшемся подтоплении в Становом сообщает глава района Сергей Никитин:







По данным синоптиков, дожди будут идти и в ближайшие сутки. В регионе введен желтый уровень погодной опасности.

В пригородном селе Ситовка Липецкого района усложняется ситуация с подтоплением улиц. С улицы Луговая и Заречная два потока идет вниз, где сливаются в один и устремляются в овраг, который уже переполнен.Спасательная операция, откачка воды с помпами и преграждение потоков воды мешками с песком, о котором сообщало сегодня правительство региона , проходят в верхней части этих улиц.Также сегодня продолжается борьба с подтоплением улиц в Лебедяни, Лебедянском, Долгоруковском, Воловском, Елецком районах.О начавшемся подтоплении в Становом сообщает глава района Сергей Никитин:По данным синоптиков, дожди будут идти и в ближайшие сутки. В регионе введен желтый уровень погодной опасности.