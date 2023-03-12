Происшествия

14 минут назад

Ситуация с подтоплением в Ситовке усложняется

213
#подтопление #паводок #дождь

Потоки с улиц направляются в овраг, который уже практически переполнен. Паводковая ситуация в Липецкой области обостряется. Информация о все новых и новых местах подтоплений приходит постоянно.

В пригородном селе Ситовка Липецкого района усложняется ситуация с подтоплением улиц. С улицы Луговая и Заречная два потока идет вниз, где сливаются в один и устремляются в овраг, который уже переполнен.

Спасательная операция, откачка воды с помпами и преграждение потоков воды мешками с песком, о котором  сообщало сегодня правительство региона, проходят в верхней части этих улиц.

Также сегодня продолжается борьба с подтоплением улиц в Лебедяни, Лебедянском, Долгоруковском, Воловском, Елецком районах.

О начавшемся подтоплении в Становом сообщает глава района Сергей Никитин:



 По данным синоптиков, дожди будут идти и в ближайшие сутки. В регионе введен желтый уровень погодной опасности.
213
#подтопление #паводок #дождь

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В центре Липецка двое маленьких детей бросали бутылки из окна на 7 этаже
#хулиганство #дети
2
В центре Липецка двое маленьких детей бросали бутылки из окна на 7 этаже

30 минут назад

Происшествия
На грязинской трассе автомобиль перевернулся и влетел в столб
#ДТП
1
На грязинской трассе автомобиль перевернулся и влетел в столб

51 минуту назад

Происшествия
61-летняя женщина пострадала в ДТП на улице Юношеской
#ДТП
6
61-летняя женщина пострадала в ДТП на улице Юношеской

сегодня, 12:27

Происшествия
На борьбу с подтоплением в Лебедянский район направлены дополнительные силы
#подтопление #паводок #дождь
На борьбу с подтоплением в Лебедянский район направлены дополнительные силы

сегодня, 11:24

Происшествия
Раздел наследства умершего липчанина вылился в уголовное дело
#мошенничество #наследство
10
Раздел наследства умершего липчанина вылился в уголовное дело

сегодня, 09:29

Происшествия
17-летнего липчанина будут судить за кражу с чужой банковской карты
#Кража
61
17-летнего липчанина будут судить за кражу с чужой банковской карты

вчера, 10:06

Происшествия