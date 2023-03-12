14 минут назад
Ситуация с подтоплением в Ситовке усложняется
Потоки с улиц направляются в овраг, который уже практически переполнен. Паводковая ситуация в Липецкой области обостряется. Информация о все новых и новых местах подтоплений приходит постоянно.
Спасательная операция, откачка воды с помпами и преграждение потоков воды мешками с песком, о котором сообщало сегодня правительство региона, проходят в верхней части этих улиц.
Также сегодня продолжается борьба с подтоплением улиц в Лебедяни, Лебедянском, Долгоруковском, Воловском, Елецком районах.
О начавшемся подтоплении в Становом сообщает глава района Сергей Никитин:
По данным синоптиков, дожди будут идти и в ближайшие сутки. В регионе введен желтый уровень погодной опасности.