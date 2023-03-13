Сегодня в Липецке: Курсы по бисеру, запрет выхода на лёд и что вы думаете о новых правилах отпусков?

Рассказываем всё самое главное про наступающий понедельник.

Осторожно, погода!

Начало весны довольно коварно. Ночью ударила минусовая температура, местами шёл снег с дождём. Все это сказалось на дорогах, по которым передвигаться сегодня нужно с большой осторожностью. Днём всё выпавшее начнёт таять, температура составит от 1 до 3 градусов тепла.





Кто сегодня без воды

Из-за ремонтных работ на сетях сегодня с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители домов на улицах Ворошилова, 1, 3; Коммунальной, 3,4; Первомайской, 57, 65.







Кто без света

Ремонтировать будут и электросети, из-за чего с 9:00 до 17:00 пропадёт свет в домах на улице Городовикова, 11, а также на улицах Солнечной и Ю.Смирнова.







Пробки

Сегодня все автомобилисты Липецка дружно едут на работу в первый трудовой день, а значит пробок никак не избежать, причём с раннего утра. Поэтому советуем потратить лишние пару минут на изучение «Яндекс-пробок» или аналогичных приложений, чтобы по возможности выбрать наиболее оптимальный маршру и никуда не опоздать.

Мечем бисер

С чего начать рабочую неделю? Отличный вариант – научиться ткать из бисера, тем более, что сегодня в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в 17:00 пройдёт мастер-класс на эту тему.

Из бисера можно изготовить картины, полотна, гайтаны, элементы одежды. На станке – ближайшем родственнике ткацкого стана – гости научатся своими руками плести современное полотно из бисера. Участники мастер-класса окунутся в историю ткачества, воочию познакомятся с традиционной народной техникой на старинном ткацком стане, узнают его детали – подножки, ремизки, прибивку, челнок и зев.

«Мы к вам приехали на час..»

Понедельник – отличный день для новых знакомств. Например, с оркестром. Лауреат Всероссийских и международных конкурсов Липецкий джазовый оркестр под управлением художественного руководителя Дмитрия Кошкина начинает колесить по городу как рас с целью завоевания новых друзей.

Первый концерт состоится в Липецком колледже строительства, архитектуры и отраслевых технологий (ул. Студенческий городок, 1) сегодня в 11:00.







На этой неделе джазмены выступят ещё в нескольких учебных заведениях, в программой можно ознакомиться на сайте липецкого Дома музыки. Своё мастерство покажут вокалисты Наталья Волкова и Дмитрий Матвеев, а также коллектив профессиональных музыкантов, которые исполнят джазовые и эстрадные произведения российских и зарубежных авторов, хиты мировой музыки и шлягеры советской эстрады.

Не выбрасывай старые батарейки

А ещё в понедельник многие любят начинать жизнь заново. Это лучше делать после переосмысления ценностей, например, ответив на вопрос – чем я могу быть полезен обществу.

В отделе охраны окружающей среди администрации Липецка подсказывают: каждый может внести вклад в охрану природы, если научится правильно утилизировать батарейки. Ведь одна батарейка может отравить почву на нескольких 20 квадратных метрах и отравить около 400 литров воды! Осенью и зимой их собирали в 52-х учебных заведениях города и набрали ад 1 800 кг, все затем были переданы заботам компании «ЭкоПром-Липецк».

Компания по сбору продолжается. Принести и сдать любое количество отработанных элементов питания можно в пунктах приема, организованных в магазинах и гипермаркетах города, а также прямо в отдел охраны окружающей среды (ул. Зегеля 27/2).

Не доволен автобусами? Проверь их лично

А ещё принести общественную пользу можно, выказав своё мнение о работе городского транспорта. На прошлой неделе, например, проверяли маршруты №№ 315, 352 и 36. Нарекания вызвала чистота автобусов – и внешняя, и внутри салонов.







Более того, любой липчанин может принять участие в рейдах по проверке общественного транспорта. Правда, некоторые рейды начинаются в 5 утра, но разве это остановит сознательного гражданина? Для того, чтобы проверить маршрут, который вызывает у вас отвращение, нужно обратиться в официальную группу департамента транспорта в сети ВКонтакте.

В Липецкой области запретили выходить на лёд

В некоторых местах лёд Набившая оскомину тема, но без неё никуда весной. Лёд на водоёмах Липецкой области ещё достигает формально разрешённой для выхода толщины в 20 см. Но с наступлением весенней оттепели вступил в силу постановление администрации города об ограничении выхода на лед водоёмов при становлении и таянии льда. Проще говоря, выходить на лёд сейчас запрещено. Нарушителям грозят штрафы.







Конечно, нашим рыбакам море по колено, но задумайтесь, стоит ли улов риска для жизни? На всякий случай ГО и ЧС напоминает, что наиболее ненадёжен лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета. Если же вы всё-таки оказались в опасной ситуации, когда на льду появились хотя бы мелкие трещинки или показалась вода, то нужно срочно уходить. В этом случае следует немедленно отойти по своим же следам к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь.

Свидетелей чрезвычайных ситуаций просят звонить в единую службу спасения «112» или по номерам «01» и «101».

Интернет уже пришёл почти в каждый дом Липецкой области

Если вы читаете эти строки, то вы счастливый пользователь всемирной глобальной Сети. Но в регионе ещё остаются те, кто знать не знает, что такое Интернет, правда, таких становится всё меньше.

В 2022 году интернет по технологии GPON (оптика в дом) по региональному проекту «Цифровизация сельских поселений» в 2022 году провели в 133 села, обеспечив более 16 тысяч домохозяйств возможностью подключить интернет и охватив все населенные пункты региона с численностью более 500 жителей







В администрации Липецкой области отчитались, что более 96% домохозяйств региона уже получили доступ к цифровым сервисам.

85 % жителей центральной России поддерживают новый подход к отпускам

Как известно, по трудовому законодательству ежегодный оплачиваемый отпуск можно делить на части. При этом первая часть должна быть не менее 14 дней. Однако сейчас в Минтруд поступило предложение от Института исследования проблем современной политики об изменении этих норм. Проще говоря, отпуск предлагают делить как угодно, не устанавливая квто для первой, второй и последующих частей. Брать можно будет хоть одну неделю, хоть один день.

Аналитики Авито Работы выяснили, что 37% работников в ЦФО респондентов предпочитает делить отпуск на две равные части. 26% отдыхают раз в год и тратят сразу все положенные дни оплачиваемого отпуска. 23% предпочитают брать отпуск несколько раз в год неравномерными отрезками времени.

При этом 85% опрошенных в ЦФО людей видят преимущества в идее упростить разделение оплачиваемого отпуска. По их мнению, так будет проще планировать путешествия (34%) и согласовывать дни отдыха с другими членами семьи (31%). Для 25% несколько коротких отпусков – возможность получить больше времени для отдыха и перезагрузки. Еще 22% отметили, что в случае принятия инициативы у них будет больше времени для решения личных дел.

Лишь 15% опрошенных не увидели плюсов в такой инициативе.

Дорогие липчане! Трудовая неделя началась, но не спешите уходить в работу с головой, оставьте часть своего внимания и окружающему миру. Тем более, что неизвестно, когда этот мир сам постучится в вашу дверь. Не забывайте следить за новостями, сделать это удобнее на GOROD48, который много лет собирает воедино всё самое интересное и полезное. С нами вы ничего не пропустите. Чаще заходите на сайт и будьте самым информированным человеком в своём коллективе. Ждём вас снова и снова.