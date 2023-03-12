Энергетики «Липецкэнерго» готовы к работе в условиях непогоды

По прогнозу Росгидрометцентра, в течение 12 марта в Липецкой области ожидаются неблагоприятные погодные явления: дожди, усиление юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с. Такие погодные условия могут стать причиной технологических нарушений в электросетевом комплексе. Филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» работает в режиме повышенной готовности.



К оперативному реагированию готовы 125 бригад, 416 специалистов и 214 единиц техники. В распоряжении филиала находятся 40 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 3 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.



В «Липецкэнерго» работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и метеорологической обстановки на территории региона. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Оперативные и ремонтные бригады приведены в состояние повышенной готовности к выполнению восстановительных работ.



Напоминаем, что сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8 800 220 0 220 (бесплатно/круглосуточно).



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