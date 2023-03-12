сегодня, 11:24
На борьбу с подтоплением в Лебедянский район направлены дополнительные силы
Непрекращающийся дождь и потепление приносит жителям районов Липецкой области все новые «сюрпризы».
Фото: VK.com
Как сообщили сегодня в правительстве Липецкой области, в район направлены дополнительные подразделения спасательных служб, 5 единиц техники и большое количество мешков с песком.
Накануне в районе села Черепянь, где постоянно размывается насыпную переправу. организован пожарно-спасательный пост. На случай, если ее снова размоет, у жителей есть возможность иметь сообщение с «большой землей», с соседним селом Волотово при помощи подвесного моста через Дон. Глава района Роман Ченцов сообщил, что в планах строительство несмываемой переправы.
Напомним, вчера оказалась подтоплена переправа через реку у села Русская Казинка Долгоруковского района, закрывалось движения по переправам из-за повышения уровня воды в селе Аргамач-Пальна Елецкого района, в селах Замятино и Засновка Задонского района, через реку Олым рядом с деревнями Никольское и Володаровка Воловского района.