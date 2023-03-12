Дождь промочил дом на Осеннем проезде с крыши до первого этажа

Начавшийся накануне в Липецке дождь сквозь худую крышу заливает дом №2 «А» на Осеннем проезде. Впрочем, так происходит после каждого дождя.

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В редакцию GOROD48 обратились жители дома №2 «А» по Осеннему проезду, и предоставили видео происходящего со вчерашнего дня. С крыши по первый этаж дом весь промок от продолжающегося почти сутки дождя. Вода стекает по стенам, или просто льется сверху, проникая с этажа на этаж. Деревянные двери в доме все разбухли.



- У Управляющей компании выходной, никому никакого дела до дома нет, - сообщили жильцы.



Действительно, телефон УК «Центр коммунального обслуживания» молчит. Не отвечает сотовый телефон представительницы компании, которая создала для жителей дома чат в мессенджере, для оперативного реагирования.



По сообщению жильцов, капремонт дому «светит» до 2040 года. Но прошлым летом из-за многочисленных жалоб, было решено отремонтировать крышу, даже в августе были объявлены торги по поиску подрядчика. Но никто к ремонту крыши так и не преступил.