сегодня, 10:53
Дождь промочил дом на Осеннем проезде с крыши до первого этажа
Начавшийся накануне в Липецке дождь сквозь худую крышу заливает дом №2 «А» на Осеннем проезде. Впрочем, так происходит после каждого дождя.
- У Управляющей компании выходной, никому никакого дела до дома нет, - сообщили жильцы.
Действительно, телефон УК «Центр коммунального обслуживания» молчит. Не отвечает сотовый телефон представительницы компании, которая создала для жителей дома чат в мессенджере, для оперативного реагирования.
По сообщению жильцов, капремонт дому «светит» до 2040 года. Но прошлым летом из-за многочисленных жалоб, было решено отремонтировать крышу, даже в августе были объявлены торги по поиску подрядчика. Но никто к ремонту крыши так и не преступил.
Еще в рубрике
34 минуты назадОбщество
селянин
Ванька Грозный
12345