Общество

сегодня, 10:53

Дождь промочил дом на Осеннем проезде с крыши до первого этажа

3 753
#протекающая крыша #дождь #

Начавшийся накануне в Липецке дождь сквозь худую крышу заливает дом №2 «А» на Осеннем проезде. Впрочем, так происходит после каждого дождя.

Загрузка плеера
В редакцию GOROD48 обратились жители дома №2 «А» по Осеннему проезду, и предоставили видео происходящего со вчерашнего дня. С крыши по первый этаж дом весь промок от продолжающегося почти сутки дождя. Вода стекает по стенам, или просто льется сверху, проникая с этажа на этаж. Деревянные двери в доме все разбухли.

- У Управляющей компании выходной, никому никакого дела до дома нет, - сообщили жильцы.

Действительно, телефон УК «Центр коммунального обслуживания» молчит. Не отвечает сотовый телефон представительницы компании, которая создала для жителей дома чат в мессенджере, для оперативного реагирования.

По сообщению жильцов, капремонт дому «светит» до 2040 года. Но прошлым летом из-за многочисленных жалоб, было решено отремонтировать крышу, даже в августе были объявлены торги по поиску подрядчика. Но никто к ремонту крыши так и не преступил.
3 753
#протекающая крыша #дождь #

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

селянин

38 минут назад
У нас в деревне,даже соломенные крыши не протекают.
ответить

Ванька Грозный

сегодня, 11:24
Красотища-то какая , лепота !!
ответить

12345

сегодня, 11:04
Толку от этих чатов, это все не официально, нинде жалобы из чатов не регистрируются, конда люди это поймут. Только через оф. сайт или письменно.
ответить

Еще в рубрике

В Ситовке путь воде преграждают мешками с песком
#подтопление #паводок #дождь
4
В Ситовке путь воде преграждают мешками с песком

34 минуты назад

Общество
Статистика: на продуктах питания липчане экономили сильнее, чем на непродовольственных товарах
#статистика #торговля
5
Статистика: на продуктах питания липчане экономили сильнее, чем на непродовольственных товарах

сегодня, 10:59

Общество
В Долгоруковском районе подтопило мост
#Паводок #мост #подтопление
4
В Долгоруковском районе подтопило мост

вчера, 16:21

Общество
Липчан призывают не ходить под навесными конструкциями и рядом со старыми деревьями
#МЧС #предупреждение #ветер
19
Липчан призывают не ходить под навесными конструкциями и рядом со старыми деревьями

вчера, 15:33

Общество
В поселках Матырском и Дачном отключат холодную воду
В поселках Матырском и Дачном отключат холодную воду

вчера, 13:24

Общество
Знаете ли вы, что одним из руководителей восстания Степана Разина был наш земляк?
#знаете ли вы #Федор Колчев #Степан Разин
109
Знаете ли вы, что одним из руководителей восстания Степана Разина был наш земляк?

вчера, 09:00

Общество