В России

18 минут назад

Мужчина пришел в школу с пистолетом

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Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пришел в одну из школ Москвы с пистолетом и металлической трубой. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ Росгвардии.

Экипаж вневедомственной охраны, патрулируя территорию, получил сигнал «тревога» из учреждения, расположенного на улице Пестеля. Школьный охранник сообщил росгвардейцам, что неизвестный зашел в здание, вел себя вызывающе, при этом достал предмет, похожий на пистолет.

Кроме того, у него была с собой металлическая труба. Позже мужчина скрылся в неизвестном направлении, сказано в публикации.

По приметам силовики смогли задержать нарушителя. Им оказался 29-летний житель столицы. Он пояснил, что трубу и пистолет носил с собой якобы в рамках самообороны. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства появления мужчины с оружием в здании школы.
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