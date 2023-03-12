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25 минут назад
На трассе в Саратовской области произошло массовое ДТП с участием более 15 машин
На трассе в Саратовской области произошло массовое ДТП с участием более 15 машин. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram.
По его словам, звонок в службу «112» поступил в 07:44 по местному времени (06:44 по московскому). Авария произошла в Хвалынском районе на 93 километре трассы Р-228, передает Лента.ру.
По предварительным данным, пострадали восемь человек. Спасатели совместно с медиками скорой помощи оказывают медицинскую помощь пострадавшим
По его словам, звонок в службу «112» поступил в 07:44 по местному времени (06:44 по московскому). Авария произошла в Хвалынском районе на 93 километре трассы Р-228, передает Лента.ру.
По предварительным данным, пострадали восемь человек. Спасатели совместно с медиками скорой помощи оказывают медицинскую помощь пострадавшим