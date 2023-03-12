В России

32 минуты назад

Россиянка погибла на аттракционе в московском парке

100
В Москве в парке «Остров мечты» на аттракционе «Летная школа» скончалась женщина, сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По их данным, 40-летней посетительнице стало плохо во время катания на аттракционе. До приезда скорой помощи ей попытались помочь другие люди с помощью непрямого массажа сердца, однако сделать этого не получилось. Приехавшие медики констатировали смерть женщины.

Причины гибели посетительницы на данный момент неизвестны. Вместе с ней на аттракционе находились ее муж и дочь.

По данным на сайте парка, «Летная школа» — аттракцион, где человек на высоте до 22 метров совершает полет, выбирая траекторию с помощью крыльев.
100

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Мужчина пришел в школу с пистолетом
Мужчина пришел в школу с пистолетом

11 минут назад

В России
На трассе в Саратовской области произошло массовое ДТП с участием более 15 машин
На трассе в Саратовской области произошло массовое ДТП с участием более 15 машин

19 минут назад

В России
В детском центре психического здоровья в Москве произошел пожар
В детском центре психического здоровья в Москве произошел пожар

вчера, 23:25

В России
В Москве задержали разыскиваемого Интерполом выходца из Азербайджана
В Москве задержали разыскиваемого Интерполом выходца из Азербайджана

вчера, 23:20

В России
В Подмосковье горит цех по производству пластика
В Подмосковье горит цех по производству пластика

вчера, 09:22

В России
#космос
«Союз МС-24» могут запустить на МКС на три месяца раньше плана

10.03.2023 18:37

В России