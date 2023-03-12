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сегодня, 09:29

Раздел наследства умершего липчанина вылился в уголовное дело

7 1636
#мошенничество #наследство
Раздел наследства умершего липчанина вылился в уголовное дело

Липчанка заявила в полицию на не родного внука, который продал автомобиль ее умершего сына.

После смерти липчанина, его 64-летняя мать выяснила, что принадлежавший ему автомобиль оформлен на другого человека. Права же на машину по наследству должны были перейти ей.

Полиция выяснила, что оформил договор купли-продажи, а затем оформил автомобиль на себя, пасынок умершего.

На не родного сына покойного заведено уголовное дело о мошенничестве, а машина изъята.

25-летнему липчанину грозит до 6 месяцев лишения свободы.



7 1636
#мошенничество #наследство

Комментарии (7)

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Ветеран

4 минуты назад
Ещë как щас , доживешь до пенсии, если доживешь, узнаешь какой это стабильный доход.
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да щаз

10 минут назад
Ещë как щас, а она никому ничего не должна, чтобы делится. С пенсии и не отложишь, все сбережения откладываются смолоду, пока работаешь. Если у молодого внука нет стабильного дохода, пусть попробует поработать, помогает.
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Ещë как щас

15 минут назад
да щаз, У бабушки стабильный доход -- пенсия. Всех денег не отложишь -- пускай делится.
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да щаз

22 минуты назад
..., у бабушки только маленькая пенсия, деньги нужнее как раз ей. А внук, молодой и здоровый, автомобиль сам заработает, если нужен.
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...

25 минут назад
Зачем бабушке автомобиль,а внуку деньги нужней.
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точно

55 минут назад
капитализм в действии, в ссср наследственных споров не было)))
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капитализм в действии

сегодня, 09:54
Ничего личного,просто бизнес.
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