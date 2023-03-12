Раздел наследства умершего липчанина вылился в уголовное дело

Липчанка заявила в полицию на не родного внука, который продал автомобиль ее умершего сына.

После смерти липчанина, его 64-летняя мать выяснила, что принадлежавший ему автомобиль оформлен на другого человека. Права же на машину по наследству должны были перейти ей.



Полиция выяснила, что оформил договор купли-продажи, а затем оформил автомобиль на себя, пасынок умершего.



На не родного сына покойного заведено уголовное дело о мошенничестве, а машина изъята.



25-летнему липчанину грозит до 6 месяцев лишения свободы.







