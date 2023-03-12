Происшествия
сегодня, 09:29
Раздел наследства умершего липчанина вылился в уголовное дело
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Липчанка заявила в полицию на не родного внука, который продал автомобиль ее умершего сына.
После смерти липчанина, его 64-летняя мать выяснила, что принадлежавший ему автомобиль оформлен на другого человека. Права же на машину по наследству должны были перейти ей.
Полиция выяснила, что оформил договор купли-продажи, а затем оформил автомобиль на себя, пасынок умершего.
На не родного сына покойного заведено уголовное дело о мошенничестве, а машина изъята.
25-летнему липчанину грозит до 6 месяцев лишения свободы.
Полиция выяснила, что оформил договор купли-продажи, а затем оформил автомобиль на себя, пасынок умершего.
На не родного сына покойного заведено уголовное дело о мошенничестве, а машина изъята.
25-летнему липчанину грозит до 6 месяцев лишения свободы.
7 1636
Ветеран
да щаз
Ещë как щас
да щаз
...
точно
капитализм в действии