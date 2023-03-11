В России

56 минут назад

В детском центре психического здоровья в Москве произошел пожар

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В Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой в Москве произошел пожар, из здания эвакуированы 25 детей, сообщает Коммерсант со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС.

Сообщение о пожаре в здании по адресу 5-й Донской проезд, д. 21а поступило в 21:27, он был ликвидирован в 21:39. Причиной пожара стало возгорание электрооборудования на площади 1 кв. м на третьем этаже здания. Сведений о пострадавших не поступало.

В здании расположено восьмое отделение центра, работающее круглосуточно. Отделение предназначено для детей трех-семи лет с нарушением речи и задержкой психического развития.
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