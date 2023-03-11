В России
вчера, 23:20
В Москве задержали разыскиваемого Интерполом выходца из Азербайджана
Полицейские в Москве со стрельбой задержали уроженца Азербайджана, спортсмена Джаббара Юсифи, которого разыскивал Интерпол по подозрению в умышленном убийстве на Украине и незаконном хранении оружия в России. Об этом сообщает ТАСС.
Автоинспекторы на посту ДПС на МКАД потребовали водителя автомобиля остановиться для проверки документов. Он проигнорировал требования и продолжил движение. «Началась погоня, в одном из дворов мужчина бросил машину и попытался скрыться. Правоохранители вынуждены были открыть стрельбу для его задержания», — рассказал собеседник агентства.
В ходе проверки было установлено, что задержанным оказался уроженец Азербайджана спортсмен Джаббар Юсифи, который находится в базе розыска Интерпола. Во время задержания у мужчины обнаружен пистолет.
Джаббар Юсифи выступал на юношеских Олимпийских играх в сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, был победителем первенства России по панкратиону.
Автоинспекторы на посту ДПС на МКАД потребовали водителя автомобиля остановиться для проверки документов. Он проигнорировал требования и продолжил движение. «Началась погоня, в одном из дворов мужчина бросил машину и попытался скрыться. Правоохранители вынуждены были открыть стрельбу для его задержания», — рассказал собеседник агентства.
В ходе проверки было установлено, что задержанным оказался уроженец Азербайджана спортсмен Джаббар Юсифи, который находится в базе розыска Интерпола. Во время задержания у мужчины обнаружен пистолет.
Джаббар Юсифи выступал на юношеских Олимпийских играх в сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, был победителем первенства России по панкратиону.