В России

вчера, 23:20

В Москве задержали разыскиваемого Интерполом выходца из Азербайджана

139
Полицейские в Москве со стрельбой задержали уроженца Азербайджана, спортсмена Джаббара Юсифи, которого разыскивал Интерпол по подозрению в умышленном убийстве на Украине и незаконном хранении оружия в России. Об этом сообщает ТАСС.

Автоинспекторы на посту ДПС на МКАД потребовали водителя автомобиля остановиться для проверки документов. Он проигнорировал требования и продолжил движение. «Началась погоня, в одном из дворов мужчина бросил машину и попытался скрыться. Правоохранители вынуждены были открыть стрельбу для его задержания», — рассказал собеседник агентства.

В ходе проверки было установлено, что задержанным оказался уроженец Азербайджана спортсмен Джаббар Юсифи, который находится в базе розыска Интерпола. Во время задержания у мужчины обнаружен пистолет.

Джаббар Юсифи выступал на юношеских Олимпийских играх в сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, был победителем первенства России по панкратиону.
139

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В детском центре психического здоровья в Москве произошел пожар
В детском центре психического здоровья в Москве произошел пожар

50 минут назад

В России
В Подмосковье горит цех по производству пластика
В Подмосковье горит цех по производству пластика

вчера, 09:22

В России
#космос
«Союз МС-24» могут запустить на МКС на три месяца раньше плана

10.03.2023 18:37

В России
#интернет-торговля
Маркетплейсы обяжут контролировать продавцов и товары

10.03.2023 18:33

В России
Правительство расширит программу научного наставничества
#наука #студенты #образование
Правительство расширит программу научного наставничества

10.03.2023 16:32

В России
Спрос на программу льготной ипотеки для IT-сотрудников оказался ниже ожиданий Минцифры
#льготная ипотека #IT-специалисты
1
Спрос на программу льготной ипотеки для IT-сотрудников оказался ниже ожиданий Минцифры

10.03.2023 15:55

В России