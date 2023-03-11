«Металлург» уехал на заключительный сбор в Крымск

Набор игроков очень ограничен, один из спаррингов могут отменить.

Липецкий «Металлург» сегодня в середине дня вновь раскинул тренировочный лагерь на базе «Гигант» в Крымске, где проведёт заключительный этап подготовки к рестарту чемпионата.

Впервые в истории «Металлург» в зимний период не сумел усилиться ни одном игроком, причина – наложенный РФС запрет на регистрацию новичков из-за долгов клуба. А потеряли «сталевары» троих: ведущий защитник Алексей Соловьёв перешёл в более стабильной «Спартак» (Кострома), юный хавбек Никита Голиков вынужден приостановить карьеру из-за проблем со здоровьем, ещё один полузащитник Владимир Филиппов не подошёл по спортивным показателям.



Футболисты "Металлурга" вчера на стадионе перед отъездом



В итоге под руководством Сергея Первушина в Крымск отправился 21 футболист, включая трёх вратарей – не хватит даже на полноценный двусторонний мата 11x11. Это: вратари Александр Кобзев, Павел Кораблин, Максим Матюша; защитники Андрей Алексеев, Антон Белов, Александр Викторов, Максим Елеев, Дмитрий Кукишев, Максим Сазонов, Николай Смирных; полузащитники Вениамин Баязов, Максим Бодрырев, Роман Войдель, Максим Гайдуков, Сергей Горбатенко, Михаил Заботкин, Николай Иванников, Денис Поярков; нападающие Руслан Ахвледиани, Илья Глебов, Максим Григорьев.



Вратарь Александр Кобзев (справа) и защитник Александр Викторов



Постепенно проясняется судьба футболистов, который «Металлург» собирался брать зимой на усиление, но не сумел. Дальше всех пошёл, по крайней мере в плане географии 22-летний защитник Дмитрий Сухарев, заключивший контракт с клубом первой лиги Боснии «Слободой» из Мрконич-Града.

Любопытно, что в прошлом сезоне тогдашнее руководство «сталеваров» умудрилось выкупить Сухарева у столичного «Локомотива», в котором уроженец Липецка завершал своё футбольное образование, за 600 тысяч рублей. После этого Дмитрий сыграл за «Металлург» 6 игр в ФНЛ и 2 в Кубке России, а ушёл летом… бесплатно. В текущем сезоне на его 12 матчей за «Кубань-Холдинг» в группе 1 (бывшая «Юг») второй лиги.

Получается, что «Металлург» покупал игрока за деньги, отпустил бесплатно, затем не смог бесплатно вернуть обратно. Такой вот менеджмент и жалобы на вечные долги.

Защитник Алексей Рыбин уже официально остался в краснодарской «Кубани» из ФНЛ, нападающий Артём Федчук, скорее всего, будет внесён в заявку «Новосибирска», занимающего 5-е место в группе 4 (бывшая «Урал-Повольжье») для так называемых свободных агентов (игроков без клубов, прим.) есть ещё несколько дней на заявку в случае, если клубы уведомили о ней РФС до 8 марта.

Экс-форвард «Спартака-2», «Авангарда», «Тамбова», «НН» и «Велеса» мог бы стать «бриллиантом» дозаявочной компании «Металлурга», но вместо этого второй год не может вернуться в родной город: год назад вето на его переход наложил тогдашний гендиректор Александр Зюзин, выходец из гребли.



Юные вратарь Павел Кораблин (слева) и хавбек Сергей Горбатенко - единственные, кого не выпускали на поле на прошлых сборах. Но теперь наиграются все.



А вот центральный защитник Илья Поликутин, которого очень хотел бы видеть в команде Первушин, по нашей информации, до лета не планирует выступать на профессиональном уровне. В прошлом сезоне он сыграл 11 матчей за «Металлург» и забил 1 гол в ФНЛ, оставив отличное впечатление. В текущем сезоне играл за «Кубань-Ходлинг», но зимой ей покинул, а двери в «Металлург» оказались закрытыми. Вполне возможно Поликутин до лета будет поддерживать форму в первенстве Краснодарского края, в котором несколько команды способны платить зарплату не меньше, чем профессионалам в Липецке.



Главный тренер Сергей Первушин, на долю которого выпало немало испытаний



В Крымске у «Металлурга» запланированы 4 спарринга: 14 марта с «Рязанью», 17 марта с тамбовским «Спартаком», 21 марта с командой «VISTA» (Геленджик), 24 марта с курским «Авангардом».

Самый любопытный соперник - «VISTA», формально любительский клуб, а по сути – база подготовки для игры и адаптации в России футболистов из Африки, Азии и Латинской Америки. Правда, по нашей информации, этот спарринг может быть отменён: столкнувшись с проблемами с составом, липецкие тренеры хотели бы немного разгружать команду.