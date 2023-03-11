Общество

11 минут назад

В поселках Матырском и Дачном отключат холодную воду

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В поселках Матырском и Дачном отключат холодную воду

Причиной отключений холодной воды 12 марта в двух районах города станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк» - с неудобствами столкнутся жители 12 улиц.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть поселка Матырского: дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по улице Российской, частный сектор улиц Российской, 70 лет Октября, Солнечной, Саратовской, переулков Доброго, Тополиного. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Российская,19.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в поселке Дачном – в частном секторе улиц Ярославской, Патриотической, Добровской, Бурдакова, Тихой, Светлова. Воду подвезут на улицу Светлова.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

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