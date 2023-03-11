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сегодня, 09:22

В Подмосковье горит цех по производству пластика

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Огонь охватил кровлю цеха по производству пластика в Московской области на площади 5 тыс. кв. м с последующим обрушением кровли, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ в субботу.

После возгорания огонь охватил площадь в пять тысяч квадратных метров, у здания обрушилась кровля на площади 3,5 тысячи квадратных метров, уточнили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Возгорание происходит в отдельно стоящем здании на территории цеха по производству пластика, угрозы соседним строениям нет. Информации о пострадавших не поступало. Пожар тушат 60 человек и 19 единиц техники.



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