Выходные в Липецке: «Джаз, хоккей и один день из жизни советского школьника»

Рассказываем, как весело и с пользой провести субботу и воскресенье.

Стабильный плюс

Температура воздуха в Липецке уже давно держится выше нуля, а это значит, что весна окончательно вступила в права. Сегодня столбик поднимется до 4-6 градусов тепла. Днём обещают небольшие дожди.







Отключения воды

Суббота – выходной день, но сотрудники РВК «Липецк» настроены поработать, а это значит, что кто-то сегодня и завтра будет отдыхать дома без воды.

В субботу, 11 марта, с 10:00 до 20:00 перекроют водоснабжение липчанам на улицах Дзержинского, 13; Гагарина, 131, 129, 125, 125/1, 125/2, 123/2, 123/3, 121/1, 121/2, 119/1, 119/2, 117, 117а, 113, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 111/1, 111/2, 109, 107/3, 107/2, 107/1; Ленина, 41, 43; проспекте Мира, 5а; улицах Терешковой, 6а; Титова, 9/5, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 3/2, 3/3.





В воскресенье, 12 марта, временные неудобства настигнут жителей улиц Российской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Не будет воды также в частном секторе на улицах (в алфавитном порядке): 70 лет Октября, Бурлакова, переулке Добром, улицах Добровской, Патриотической, Саратовской, Светлова, Солнечной, Тихой, переулке Тополином, улице Ярославской.

С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители домов №№ 41, 43 по улице Ленина – цистерна с водой для питья будет находиться возле дома № 41.

Мастер-класс по регби в… библиотеке

Не знаем, как это будет выглядеть в четырёх стенах, но не зря липецкую Art-тусовку в библиотеке имени С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) считают креативным местом.

С 18:40 сегодня 2-минутные уроки дадут представители регби, но будем надеяться, что они ничего не разнесут в читальне. А ещё на ART-тусовке, которая соберётся в субботу в 18:20 гостей ждут диалог «Точка притяжения» о возможностях, доступных сейчас для молодых людей, хужожественное чтение вслух рассказа М.Зощенко «Любовь», творческие номера - театрально-музыкальная композиция «Вася, Василёк» от клуба «Сова», выступление дуэта Анастасии Болдыревой и Ирины Порываевой, игра на электрогитаре от Данилы Татьянина и т.д.







И, конечно, не обойдётся без открытого микрофона – в 21:05 свои таланты сможет продемонстрировать публике любой желающий.

Рахманиновские выходные

Липецкая государственная филармония в субботу и воскресенье приглашает на концерты в зал «Унион» (ул. К.Маркса,2).

11 марта в 17:00 состоится концерт в честь 150-летия Сергея Рахманинова. В концерте прозвучат его камерные сочинения для солиста, дуэта и трио, которые исполнят молодые виртуозы, студенты Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Анастасия Аксючиц (фортепиано), Лев Железняков (фортепиано), Данила Владыко (виолончель) и Михаил Усов (скрипка). В программе Прелюдии, Соната для виолончели и фортепиано, Элегическое трио №1, Романс, Венгерский танец.







12 марта в 17:00 концерт «На перекрёстке судеб», посвященный творческому союзу Рахманинова и знаменитого певца Фёдора Шаляпина. Об их дружбе слагали легенды.

В этот вечер солисты филармонии Михаил Вербицкий, Галина Овсянникова, Наталья Плюснина, Сергей Блинков, Софья Овчинникова, Игорь Пронин, Зинаида Карандакова и Валерий Радченко споют песни, которые на музыку великого композитора исполнял не менее великий певец:: «Я опять одинок», «Я не пророк», «Здесь хорошо», «Апрель», «Не верь мне, друг», «Ветер перелетный», «Оне отвечали», «Сирень», «Христос воскрес!» и многие другие. Алексей Петрушкин (виолончель) исполнит «Элегию» С. Рахманинова и «Элегию» Ж. Массне из репертуара Ф. Шаляпина, а «L’s-trio» — рахманиновские «Маргаритки» и «Восточный романс».

Воскресный джаз

А липецкий Дом музыки (ул. П.Осипенко, 18) 12 марта в 16:00 приглашает на концерт «Весеннее признание» лауреата всероссийских и международных фестивалей Липецкого джазового оркестра под управлением Дмитрия Кошкина.







Солистами станут Александр Гридчин (саксофон), Сергей Данковцев и Гордей Харитонов (оба вокал). Прозвучат популярные композиции из репертуара Р. Чарльза, Дж. Леннона, П. Маккартни, Ф Коллинза, Б. Ховарда.

Квест «100 лет СССР»

В субботу в 11:00 липецкий историко-культурный музей приглашает на игру-квест «100 лет СССР». Юным участникам предстоит погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи, разгадывать шарады и головоломки, чтобы понять как жили совсем недавно. Можно будет примерить пионерский галстук и прожить один день советского школьника.

«В гостях у Айболита»

Липецкая областная детская библиотека (ул. Толстого, 40) 12 марта в 14:00 приглашает юных липчан на литературно-развивающее занятие в рамках программы «Чемодан профессий». На этот раз ребятам предстоит познакомиться с важной и востребованной профессией врача. Вместе с героем сказки К. Чуковского Айболитом дети выяснят, что должен знать и уметь хороший врач, и попробуют свои силы в этом нелегком деле. Юные лекари узнают, о чем может рассказать результат анализа крови, потренируются делать уколы игрушечным пациентам и наложат шины на сломанные конечности Кощея Бессмертного. Завершится занятие мастер-классом по изготовлению мини-макета скелета человека.

Хоккей

Сегодня и завтра МХК «Липецк» проведёт матчи плей-офф – турнира на выбывание, где проигравший вешает коньки на стену до следующего сезона.

Так как «Липецк» попал в главную часть сезона с последнего проходного 8-го места, то и в соперники ему сразу достался победитель регулярного чемпионата в Восточной конференции и один из главных фаворитов «Тамбов». Так что матчи 11 и 12 марта могут стать последними для липчан в сезоне, если команда не явит чудо. Серия длится до 3-х побед одной их команд: после Липецка она переедет в Тамбов.







Сегодня и завтра матчи в «Звездном» (ул. Терешковой, 13) будут начинаться в 17:00.

Дорогие липчане! Выходные – это святое, но если и уходить в них с головой, то периодически нужно «выныривать». А именно – читать новости, чтобы ничего не пропустить. В наше время предупреждён – значит, вооружён. Чащё заходите на GOROD48, чтобы не пропустить ничего важного и полезного. Мы ждём вас снова и снова.