В субботу на шести улицах Липецка отключат холодную воду

11 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в четырех районах города – без холодной воды останутся жители шести улиц, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жильцы домов №№ 41, 43 по улице Ленина – цистерна с водой для питья будет находиться возле дома № 41.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 107/1, 107/2, 107/3, 109, 111/1, 111/2, 113, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 117, 117а, 119/1, 119/2, 121/1, 121/2, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 125/2, 129, 131 по улице Гагарина, № 6а по улице Терешковой, №№ 3/2, 3/3, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/5 по улице Титова. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Гагарина, 107/3.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду еще на одном участке улиц Гагарина и Терешковой: в домах №№ 3/2, 3/3, 5/2, 5/3 по улице Терешковой, № 95/2 по улице Гагарина и здании детского сада № 18 по улице Гагарина, 93/2. Воду для питья подвезут к территории детского сада по адресу: улица Гагарина, 93/2.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Новолипецка – в домах №№ 5а, 7 по проспекту Мира, № 13 по улице Дзержинского. Воду для питья подвезут к дому № 7 по проспекту Мира.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.