Общество

49 минут назад

В Липецке жертвуют чистотой автобусов ради безопасности дорожного движения

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#пассажирский транспорт
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В Липецке жертвуют чистотой автобусов ради безопасности дорожного движения

Из-за щедро насыпанного зимой на дороги песка и технической соли общественный транспорт после первого весеннего дождика стал очень грязным.

Департамент транспорта мэрии регулярно проверяет соблюдение перевозчиками договорных обязательств. Одними из самых частых жалоб на работу общественного транспорта помимо нарушения графиков движения остаются нарекания на грязь в автобусах.

— Общественный транспорт работает с пяти часов утра до часа ночи. В договоре между департаментом транспорта и перевозчиками прописано, что подвижной состав должен выходить на линию в надлежащем санитарном состоянии. Подрядчики следуют этому правилу, делая уборку в салонах каждый день. При выявлении нарушений условий контрактов перевозчики получают соответствующие требования об их устранении, исполнение которых отслеживается, — говорит начальник отдела развития транспортной отрасли городского департамента транспорта Алексей Пикалов.

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Это, наверное, один из самых ответственных чиновников мэрии. Алексей Пикалов уже в пять утра был на базе ООО «Липтранс», которое обслуживает маршруты №№ 6, 306, 315 и 352. Он листает фотогалерею своего телефона с автобусами, выезжающими на линии. Они чистые как внутри, так и снаружи. Но уже после первого круга по городу транспорт стал серым — первый весенний дождик размочил залежи песка и грязи, скопившиеся за зиму на тротуарах и дорогах.

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— Снимать автобусы с линии и мыть после каждого рейса невозможно. Это приведет к сбою установленного графика движения, — поясняет СМИ инженер по безопасности дорожного движения «Липтранса» Игорь Мокринский.

На остановке «Площадь Революции» мы осматриваем автобусы ООО «Липтранс», на чистоту которых жаловались в дептранс. Вид автобусов и чистота салонов, конечно, ни журналистов, ни проверяющего Алексея Пикалова не радуют. Водители разводят руками, когда слышат претензии о грязных стеклах, через которые порой не видно улицы. Они уверяют, что в первый рейс автобусы уходят вымытыми, но если идет дождь или валит снег, маршрутки ездят грязными целый день.

— Мне больше 60 лет. Раньше дороги и тротуары убирали от снега механическим способом и вручную, и на улицах не было столько грязи. А с какого-то времени тротуары и дороги зимой стали засыпать песком и солью! При оттепелях зимой или в дождь весной грязь из-под колес летит на борта автобусов, а пассажиры заносят ее на ногах в салоны, — говорит Алексею Пикалову инженер компании-перевозчика.

— Для нас важнее безопасность участников дорожного движения, поэтому дороги посыпают пескосоляной смесью, — меланхолично отбивается Алексей Пикалов.

Однако Игорь Мокринский не успокаивается. Он говорит, что песок на подошвах пассажиров становится грубой наждачной бумагой, которая истирает пороги и покрытие пола автобусов. А техническая соль и реагенты (этой зимой из-за дороговизны они в Липецке не применялись), становятся причиной коррозии металла и разрушения плит ДСП и ДВП, которые используются в обшивке автобусов.

Алексей Пикалов соглашается, что сегодня грязь внутри и снаружи автобусов появилась по объективным причинам. Но предупреждает перевозчика, что дептранс будет и дальше проверять санитарное состояние автобусов.
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#пассажирский транспорт
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Комментарии (2)

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Неблагодарный политолог

23 минуты назад
Да просто надо цены ещё поднять за проезд, вдруг тогда автобусы мыть начнут, а вот уж если не начнут мыть, тогда ещё цену поднять, может тогда начнут!
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Липецкие басни

31 минуту назад
Да весь город в грязище и с каждым годом всё хуже и хуже!
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