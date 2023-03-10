В Липецке жертвуют чистотой автобусов ради безопасности дорожного движения

Из-за щедро насыпанного зимой на дороги песка и технической соли общественный транспорт после первого весеннего дождика стал очень грязным.

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Департамент транспорта мэрии регулярно проверяет соблюдение перевозчиками договорных обязательств. Одними из самых частых жалоб на работу общественного транспорта помимо нарушения графиков движения остаются нарекания на грязь в автобусах.— Общественный транспорт работает с пяти часов утра до часа ночи. В договоре между департаментом транспорта и перевозчиками прописано, что подвижной состав должен выходить на линию в надлежащем санитарном состоянии. Подрядчики следуют этому правилу, делая уборку в салонах каждый день. При выявлении нарушений условий контрактов перевозчики получают соответствующие требования об их устранении, исполнение которых отслеживается, — говорит начальник отдела развития транспортной отрасли городского департамента транспорта Алексей Пикалов.Это, наверное, один из самых ответственных чиновников мэрии. Алексей Пикалов уже в пять утра был на базе ООО «Липтранс», которое обслуживает маршруты №№ 6, 306, 315 и 352. Он листает фотогалерею своего телефона с автобусами, выезжающими на линии. Они чистые как внутри, так и снаружи. Но уже после первого круга по городу транспорт стал серым — первый весенний дождик размочил залежи песка и грязи, скопившиеся за зиму на тротуарах и дорогах.— Снимать автобусы с линии и мыть после каждого рейса невозможно. Это приведет к сбою установленного графика движения, — поясняет СМИ инженер по безопасности дорожного движения «Липтранса» Игорь Мокринский.На остановке «Площадь Революции» мы осматриваем автобусы ООО «Липтранс», на чистоту которых жаловались в дептранс. Вид автобусов и чистота салонов, конечно, ни журналистов, ни проверяющего Алексея Пикалова не радуют. Водители разводят руками, когда слышат претензии о грязных стеклах, через которые порой не видно улицы. Они уверяют, что в первый рейс автобусы уходят вымытыми, но если идет дождь или валит снег, маршрутки ездят грязными целый день.— Мне больше 60 лет. Раньше дороги и тротуары убирали от снега механическим способом и вручную, и на улицах не было столько грязи. А с какого-то времени тротуары и дороги зимой стали засыпать песком и солью! При оттепелях зимой или в дождь весной грязь из-под колес летит на борта автобусов, а пассажиры заносят ее на ногах в салоны, — говорит Алексею Пикалову инженер компании-перевозчика.— Для нас важнее безопасность участников дорожного движения, поэтому дороги посыпают пескосоляной смесью, — меланхолично отбивается Алексей Пикалов.Однако Игорь Мокринский не успокаивается. Он говорит, что песок на подошвах пассажиров становится грубой наждачной бумагой, которая истирает пороги и покрытие пола автобусов. А техническая соль и реагенты (этой зимой из-за дороговизны они в Липецке не применялись), становятся причиной коррозии металла и разрушения плит ДСП и ДВП, которые используются в обшивке автобусов.Алексей Пикалов соглашается, что сегодня грязь внутри и снаружи автобусов появилась по объективным причинам. Но предупреждает перевозчика, что дептранс будет и дальше проверять санитарное состояние автобусов.