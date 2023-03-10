Глава Тербунского района открыл мемориальную доску погибшему в СВО своему ученику

Сергей Барабанщиков был классным руководителем у Евгения Болгова.

На здании школы в селе Тульское Тербунского района сегодня открыли мемориальную доску в память погибшего в ходе СВО Евгения Болгова.«Я хорошо его помню, так как работал в этой школе, был классным руководителем класса, в котором учился Евгений. Он учился в школе с 1992 по 2000 год. После школы закончил профессиональный лицей в Ростов-на-Дону, затем был призван в армию. В 2008 году участвовал в грузинско-осетинском конфликте. Был награждён Георгиевским крестом 4 степени. 25 сентября 2022 года был мобилизован. Проходил службу в Донецкой области. Погиб 23 октября 2022 года. Был посмертно награждён Орденом мужества», - рассказал в своём Telegram-канале глава Тербунского района Сергей Барабанщиков.