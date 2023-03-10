Общество

сегодня, 16:45

В Ситовке Липецкого района подтоплены придомовая территория и участок дороги

372
#паводок #половодье
3
В Ситовке Липецкого района подтоплены придомовая территория и участок дороги

МЧС сообщает, что паводок в регионе переходит в активную фазу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, паводок в регионе переходит в активную фазу. Ожидается, что паводковая обстановка будет соответствовать средним многолетним значениям, паводок пройдёт без сильных подтоплений, способных нарушить жизнеобеспечение населения.

Тем не менее, на сегодняшний день в результате интенсивного таяния снега и осадков в регионе подъём воды вызвал подтопления на нескольких участках автодорог: это участок автомобильной дороги в районе Засновки Ксизовского сельсовета Задонского района - уровень воды там выше полотна участка автомобильной дороги на 70 сантиметров (динамика за сутки +70 сантиметров), участок автомобильной дороги в районе Володаровки Воловского района - уровень воды там выше полотна участка автомобильной дороги на 10 сантиметров (динамика за сутки +20 сантиметров), участок автомобильной дороги в районе населённого пункта Аргамач Пальна Елецкого района - там уровень воды выше полотна участка автомобильной дороги на 5 сантиметров (динамика +20 сантиметров).

Движение транспорта по данным участкам дорог прекращено. Но в местах подтопленных участков дорог имеются объездные пути. Противопожарное и медицинское обеспечение организовано. Привлеченных сил и средств достаточно для ликвидации последствий ЧС, привлечение дополнительных сил и средств не требуется.

От жителей с улицы Луговая села Ситовка Липецкого района поступила информация о подтоплении придомовой территории и участка дороги в районе дома №1. На месте работают две единицы техники по устройству траншей для отвода воды и находится отделение пожарной части УГПСС.
372
#паводок #половодье
3

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Сокольский мост перекроют наполовину в обед в субботу
#Сокольский мост
1
Сокольский мост перекроют наполовину в обед в субботу

28 минут назад

Общество
В Липецкой области немного дождливо, очень ветрено и до +7
#дождь
1
В Липецкой области немного дождливо, очень ветрено и до +7

45 минут назад

Общество
Глава Тербунского района открыл мемориальную доску погибшему в СВО своему ученику
#спецоперация #Украина
Глава Тербунского района открыл мемориальную доску погибшему в СВО своему ученику

46 минут назад

Общество
В Липецке жертвуют чистотой автобусов ради безопасности дорожного движения
#пассажирский транспорт
2
В Липецке жертвуют чистотой автобусов ради безопасности дорожного движения

48 минут назад

Общество
Запрет парковки на улицах Московской, Катукова и Стаханова проходит последние согласования
#ПДД #организация дорожного движения #парковка
9
Запрет парковки на улицах Московской, Катукова и Стаханова проходит последние согласования

сегодня, 16:04

Общество
В горсовете ищут новых Почетных граждан для Липецка
#Липецкий горсовет
7
В горсовете ищут новых Почетных граждан для Липецка

сегодня, 16:01

Общество