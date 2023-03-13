А вы уже встречали мохнатых по городу?

Яркие рекламные вывески с изображением милых зверушек появились в Липецке. Многие липчане уже обратили внимание на «пушистый» креатив и не смогли сдержать улыбку, глядя на задумчивого пса, вальяжно развалившегося кота или смешного енота. Такие же радостные эмоции испытывают и покупатели жилья от застройщика ЖК Атмосфера версия 2.0 - щенячий восторг, слоновье счастье и мурчащее умиление от домашнего уюта и перспективы жить в одном из самых современных и креативных жилых комплексов Липецка, где всё для людей.

Если уподобить город джунглям, то покупатели квартир в ЖК Атмосфера поселились в самом высоком и приметном месте «саванны».

Единственный в Липецке дом с архитектурной подсветкой виден издалека, бросается в глаза и привлекает внимание.

Здесь выбирают жильё те, кто ценит комфорт, большие площади квартир, современные технологии, а ещё – безопасность, экологию, тишину. Словом – настоящие «короли джунглей».

Первая очередь Атмосферы уже сдана в эксплуатацию и получила престижную архитектурную премию «Золотая капитель». Вторую очередь застройщик делает ещё лучше, так как учитывает пожелания жильцов. Например, в строящемся доме будет подземный паркинг с высокоскоростным лифтом. А индивидуальные приборы учета тепла и электроэнергии, автоматически передают показания каждой квартиры.

Атмосфера, идеальная для детства

Квартиры здесь идеальны для семей с детьми. В шаговой доступности расположены школы, лицеи, детские садики, кружки, спортивный комплекс «Спартак», стадион «Металлург», государственный театр им. Л.Н.Толстого, кукольный театр, кафе, рестораны.

Для детей – раздолье на спортивных и игровых площадках во дворе жилого комплекса. Закрытая территория ЖК Атмосфера ограничивает доступ посторонним. Комплекс оборудован видеонаблюдением, а домофон в Атмосфере имеет функцию видеовызова. Так что ребенок всегда будет под присмотром.

Подъезды развивают тему заботы о детях. На первых этажах расположена комната матери и ребёнка с оборудованным санузлом.

Кроме того, имеются специальные помещения для колясок и велосипедов. Больше не нужно тратить усилия на транспортировку коляски до нужного этажа и перегораживать соседям половину тамбура или ставить коляску в коридоре. Все можно оставить внизу и не волноваться за сохранность. Консьерж присмотрит за вашей коляской и велосипедом.

Семейная атмосфера

Квартиры в жилом комплексе просторные, с большими кухнями-гостиными, где удобно проводить вечера в кругу всей семьи. Здесь можно одновременно и готовить еду, и есть, и смотреть телевизор, и играть с ребенком, и принимать гостей. Так планировочные решения укрепляет семьи, ведь люди проводят больше времени вместе, а не по отдельным комнатам.

Комфортная атмосфера

Высота потолка в ЖК Атмосфера на разных этажах от 2,75 до 3,05 метров от пола. Из-за высоких потолков квартиры смотрятся солиднее и объемнее, пространства визуально больше и легче дышится.

Спокойствия атмосфера

Комфортная и тихая территория жилого комплекса спланирована по передовым экологическим стандартам. ЖК Атмосфера расположена идеально, вдали от шумных и пыльных дорог. Уровень тишины и чистота воздуха на территории ЖК получили наивысший рейтинг экологической благополучности. В ЖК Атмосфера можно спокойно спать с открытыми окнами, просыпаться под трели соловья, ежедневно наслаждаться закатами, рассветами и небесной лазурью через огромные окна комнат. И это в центре города!

Такие преимущества по достоинству оценят семьи, дети и даже домашние животные, которым тоже есть, где побегать и порезвиться на тихой и чистой территории. Посмотрите внимательнее, как радуется и кувыркается соседский джек-рассел, и вы ещё раз убедитесь, что не ошиблись с выбором жилья, и что жизнь в Атмосфере явно удалась.

Телефон отдела продаж: 37-00-70

Сайт ЖК с планировками: https://gkatmosfera.ru

Застройщик ООО СЗ “Торгинвест”.

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