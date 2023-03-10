В горсовете ищут новых Почетных граждан для Липецка

Евгения Фрай просит горожан назвать имена тех, кто заслуживает этого высокого звания.

В Липецком горсовете начали прием документов для присвоения звания Почетного гражданина.



- Право выдвижения кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин города Липецка» принадлежит трудовым коллективам предприятий, учреждений, общественных, государственных организаций и органов местного самоуправления. Городской Совет депутатов просит назвать имена тех, кто заслуживает этого высокого звания, - обратилась к жителям Липецка Евгения Фрай, вчера официально вступившая в должность председателя этого представительского органа.



Звание «Почетного гражданина города Липецка» присваивается жителям, прославившимся трудовым или героическим подвигом, внесших особый вклад в развитие муниципалитета или прославившего его. В соответствии с положением о звании, горсовет вправе отметить и заслуги граждан других государств, деятельность которых была направлена на укрепление дружественных связей с жителями нашего города.