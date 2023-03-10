В России
сегодня, 16:32
Правительство расширит программу научного наставничества
Правительство в 2023 году расширит программу научного наставничества.
Кабмин в 2023 году в рамках Года педагога и наставника расширит программу научного наставничества, задействовав студенческие научные объединения и советы молодых ученых, - заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Одна из целей Года педагога и наставника – качественно усилить вузы, а также масштабировать движение наставников. В целях развития системы научного наставничества мы задействуем студенческие научные объединения и советы молодых ученых", - отметил Чернышенко.
По его словам, благодаря такому расширению появится единый трек профессионального роста молодого ученого – от абитуриента до доктора наук, а также будет обеспечена поддержка преемственности между поколениями исследователей, - говорится на официальном сайте кабмина.
В настоящее время в РФ свыше 52 000 молодых преподавателей в вузах в возрасте до 39 лет, которым предстоит, опираясь на традиции отечественной педагогики и передовые технологии, формировать суверенную систему образования.
Уточняется, что среди задач научного наставничества адаптация начинающих исследователей в научной среде; оказание консультационной, экспертной и других видов поддержки студенческим научным объединениям со стороны советов молодых ученых и создание условий для полноценной работы молодого ученого.
"В рамках Года педагога и наставника в регионах страны пройдут мастер-классы от выпускников-наставников, интерактивные лектории, конкурсы, а также Всероссийские и Международные научно-практические конференции", - говорится в сообщении.
Кроме того, будет организована работа по привлечению молодежи в педагогическую профессию, распространению опыта лучших педагогов и наставников, повышению качества образовательных программ, а лучшие преподавательские практики и современные подходы к обучению станут одной из тем юбилейного 10-го Московского международного Салона образования.
В апреле также пройдет стратегическая сессия в Карелии, участников программы ждет круглый стол на Съезде молодых ученых и семинар-совещание на площадке III Конгресса молодых ученых в декабре, в рамках Года педагога и наставника будет реализована инициатива "Сириус. Лето: начни свой проект", программа проводится совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" и нацелена трудоустроить студентов-наставников на время выполнения научно-технологических проектов со школьниками.
"Одна из целей Года педагога и наставника – качественно усилить вузы, а также масштабировать движение наставников. В целях развития системы научного наставничества мы задействуем студенческие научные объединения и советы молодых ученых", - отметил Чернышенко.
По его словам, благодаря такому расширению появится единый трек профессионального роста молодого ученого – от абитуриента до доктора наук, а также будет обеспечена поддержка преемственности между поколениями исследователей, - говорится на официальном сайте кабмина.
В настоящее время в РФ свыше 52 000 молодых преподавателей в вузах в возрасте до 39 лет, которым предстоит, опираясь на традиции отечественной педагогики и передовые технологии, формировать суверенную систему образования.
Уточняется, что среди задач научного наставничества адаптация начинающих исследователей в научной среде; оказание консультационной, экспертной и других видов поддержки студенческим научным объединениям со стороны советов молодых ученых и создание условий для полноценной работы молодого ученого.
"В рамках Года педагога и наставника в регионах страны пройдут мастер-классы от выпускников-наставников, интерактивные лектории, конкурсы, а также Всероссийские и Международные научно-практические конференции", - говорится в сообщении.
Кроме того, будет организована работа по привлечению молодежи в педагогическую профессию, распространению опыта лучших педагогов и наставников, повышению качества образовательных программ, а лучшие преподавательские практики и современные подходы к обучению станут одной из тем юбилейного 10-го Московского международного Салона образования.
В апреле также пройдет стратегическая сессия в Карелии, участников программы ждет круглый стол на Съезде молодых ученых и семинар-совещание на площадке III Конгресса молодых ученых в декабре, в рамках Года педагога и наставника будет реализована инициатива "Сириус. Лето: начни свой проект", программа проводится совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" и нацелена трудоустроить студентов-наставников на время выполнения научно-технологических проектов со школьниками.