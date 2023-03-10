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Спрос на программу льготной ипотеки для IT-сотрудников оказался ниже ожиданий Минцифры
Спрос на программу льготной ипотеки для IT-сотрудников оказался ниже ожиданий Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры).
Программа ипотеки под 5% с первоначальным взносом не менее 15% запущена в мае 2022 года и стала одной из мер поддержки отрасли, которые власти приняли, чтобы удержать массовый исход из страны IT-специалистов.
Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов действует на российском рынке с июля 2022 года. Согласно ее положениям, ставка для сотрудников российских компаний, аккредитованных в реестре Минцифры, составляет до 5% годовых, а первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от размера самого займа. Максимальный размер кредита для жителей регионов-миллионников — 18 млн рублей, для остальных — в два раза меньше (9 млн рублей).
Уточняется, что по итогам прошлого года (по программе льготной ипотеки для IТ-специалистов) было выдано всего 5 тысяч кредитов на 44,79 млрд рублей.
При этом в самом Минцифры, курирующем данную программу, подтвердили стоимость выданных кредитов по программе льготной IT-ипотеки. В ведомстве указали на размер выданных в 2022 году займов на общую сумму 47,7 млрд рублей. При этом в ведомстве ожидают, что до 2024 года этот показатель вырастет до 240 млрд рублей, а воспользоваться данной программой смогут 50 тысяч сотрудников IT-компаний.
==иван