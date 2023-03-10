В Липецкой области немного дождливо, очень ветрено и до +7

Скорость ветра может достигать 20 м/с.

В ближайшие трое суток погоду в ЦФО будут определять атмосферные фронты циклона, который перемещается с территории Восточной Европы на Архангельскую область. В Липецкой области пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. С 11 на 12 марта ветер усилится до 15-20 м/сек. 12 марта температура повысится на 5 градусов. Среднесуточные температуры воздуха составят: 11 и 13 марта — 0-1 градуса мороза, что на 2-4 градусов выше нормы, 12 марта — 6-7 градусов тепла, что на 9-10 градусов выше нормы.



По прогнозу областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек, местами с порывами до 17 м/сек. Ночью — до 8 градусов мороза, днем — от 2 до 7 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Температура воздуха ночью — от -5 до -7 градусов, днем — от +4 до +6 градусов.



День 11 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году — 24 градусов мороза.



