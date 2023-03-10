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сегодня, 14:58

«Гознак» уточнил информацию о биометрических загранпаспортах

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#загранпаспорт

Массового производства новых загранпаспортов пока нет.

Изготовление биометрических загранпаспортов для россиян идет по полученным ранее заявкам, - заявили в "Гознаке". Говорить об их производстве в обычном режиме пока преждевременно, - отметили там.

"В настоящее время Гознак занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам. При этом говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно. О возобновлении приема заявок на получение заграничных паспортов нового поколения сообщит МВД России", - говорится в сообщении.

Ранее некоторые СМИ сообщили о возобновлении в РФ выдачи биометрических загранпаспортов. Прием заявок на выпуск загранпаспортов с биометрическим носителем был временно приостановлен 2 февраля 2023 года. Приостановка была связана с высоким спросом на микросхемы, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта, - передает Bfm.ru.
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#загранпаспорт

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