В Госдуму внесен закон о порядке приватизации изъятого у коррупционеров жилья

Согласно документу, жилье подлежит приватизации, если оно поступило в государственный жилищный фонд после дня вступления в силу данного закона в случае его принятия, а также если оно поступило в этот фонд ранее, но не было предоставлено гражданам по договору социального найма на день вступления закона в силу.





В настоящее время, согласно закону, в случае выявления несоответствия расходов лица, замещающего госдолжность субъекта РФ, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу Генеральный прокурор РФ или подчиненные ему прокуроры обращаются в суд с заявлением об обращении в доход РФ в том числе земельных участков, иных объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций, в отношении которых не предоставлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы. Средства, полученные от обращения в доход РФ такого имущества, а также денежные средства от его реализации зачисляются в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования РФ по нормативу 100%.



Сейчас в составе имущества российской госказны числится значительный объем жилых помещений, поступивших как имущество, обращенное в собственность РФ, - говорится в пояснительной записке к документу. По информации Росимущества, в настоящее время в госказне находится 140 объектов жилого фонда, конфискованных в собственность РФ в связи с совершенными правонарушениями либо по иным основаниям, говорится в документе. При этом порядок и основания для отчуждения из федеральной собственности жилых помещений, поступающих в государственный жилищный фонд путем их возмездной реализации, отсутствуют.



Документом предусматривается, что жилые помещения, поступившие в государственный жилищный фонд в результате коррупционного правонарушения или в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие их приобретение на законные доходы, будут отчуждаться в определенном законом о приватизации порядке. В законопроекте определен критерий отнесения такого жилья к категории, подлежащей возмездному отчуждению: таким жильем будут признаваться жилые помещения, рыночная стоимость которых превышает в два раза и более сумму, определенную исходя из его общей площади, умноженной на показатель средней цены одного квадратного метра жилья по соответствующему субъекту РФ. Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья рассчитывается Росстатом и утверждается Минстроем России ежеквартально.



Уточняется, что, согласно проекту закона, жилье подлежит приватизации, если оно поступило в государственный жилищный фонд после дня вступления в силу закона — в случае его принятия, а также если оно поступило в этот фонд ранее, но не было предоставлено гражданам по договору социального найма на день вступления в силу закона. В Госдуму был внесен законопроект, в соответствии с которым недвижимость, поступившая в государственный жилищный фонд в результате коррупционного правонарушения, будет реализовываться в соответствии с законодательством о приватизации. Документ был разработан правительством РФ, - говорится на официальном сайте Госдумы В настоящее время, согласно закону, в случае выявления несоответствия расходов лица, замещающего госдолжность субъекта РФ, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу Генеральный прокурор РФ или подчиненные ему прокуроры обращаются в суд с заявлением об обращении в доход РФ в том числе земельных участков, иных объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций, в отношении которых не предоставлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы. Средства, полученные от обращения в доход РФ такого имущества, а также денежные средства от его реализации зачисляются в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования РФ по нормативу 100%.Сейчас в составе имущества российской госказны числится значительный объем жилых помещений, поступивших как имущество, обращенное в собственность РФ, - говорится в пояснительной записке к документу. По информации Росимущества, в настоящее время в госказне находится 140 объектов жилого фонда, конфискованных в собственность РФ в связи с совершенными правонарушениями либо по иным основаниям, говорится в документе. При этом порядок и основания для отчуждения из федеральной собственности жилых помещений, поступающих в государственный жилищный фонд путем их возмездной реализации, отсутствуют.Документом предусматривается, что жилые помещения, поступившие в государственный жилищный фонд в результате коррупционного правонарушения или в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие их приобретение на законные доходы, будут отчуждаться в определенном законом о приватизации порядке. В законопроекте определен критерий отнесения такого жилья к категории, подлежащей возмездному отчуждению: таким жильем будут признаваться жилые помещения, рыночная стоимость которых превышает в два раза и более сумму, определенную исходя из его общей площади, умноженной на показатель средней цены одного квадратного метра жилья по соответствующему субъекту РФ. Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья рассчитывается Росстатом и утверждается Минстроем России ежеквартально.Уточняется, что, согласно проекту закона, жилье подлежит приватизации, если оно поступило в государственный жилищный фонд после дня вступления в силу закона — в случае его принятия, а также если оно поступило в этот фонд ранее, но не было предоставлено гражданам по договору социального найма на день вступления в силу закона.